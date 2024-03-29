Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »
logtype

Любовный гороскоп на сегодня, 30 марта 2024 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 30 марта 2024 года по знакам зодиака

21:44, 29 мар 2024

Любовный гороскоп на сегодня, 30 марта 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен
В этот день вы можете почувствовать неуверенность и нестабильность в своих романтических отношениях. Ситуация будет казаться туманной и неопределенной, заставляя вас сомневаться в перспективах вашей связи. Чувство потери опоры и ясности будет весьма неприятным, но единственное, что останется – надеяться на лучшее будущее и верить, что этот период пройдет.

Телец
Сегодня в отношениях с вашим партнером воцарится атмосфера непонимания и замешательства. Ни вы, ни ваша вторая половинка не будете до конца понимать, что происходит. Вы будете искать совета у близких, друзей и даже в книгах, но не стоит слепо следовать первому же мнению, которое вам приглянется. Простые и очевидные решения не всегда являются верными в сложных романтических ситуациях.

Близнецы
В этот день может произойти конфликт между вашим любимым человеком и одним из ваших друзей. На вас ляжет нелегкая миссия по разрешению этого спора и примирению сторон. Хоть эта задача и неприятна, у вас не будет другого выбора, кроме как взять себя в руки и постараться сгладить конфликт, выступив своеобразным посредником.

Рак
Сегодня вы будете остро нуждаться в комплиментах и приятных словах от вашей второй половинки. Желание услышать что-то лестное будет настолько сильным, что ради этого вы готовы будете пойти на многое, даже перегнуть палку. Однако прямо выпрашивать похвалу не стоит – это может вызвать обратный эффект.

Лев
В этот день любые слова вашего партнера будут казаться вам глупостью и нелепицей, причем зачастую безосновательно. Ваше настроение будет противоречивым и критическим. Но стоит быть осторожнее с резкими высказываниями, чтобы не обидеть близкого вам человека. Не пытайтесь самоутвердиться за его счет.

Дева
Сегодня вы будете убеждены, что ваше мнение – единственно верное, а все остальные точки зрения – ошибочны. Вы постараетесь навязать свое видение ситуации партнеру. Однако у него может быть совершенно иной взгляд на происходящее, из-за чего все ваши попытки убедить его окажутся тщетными.

Весы
Проведите этот день ближе к природе вместе с любимым человеком. Полюбуйтесь спокойной гладью воды и ясным небом или, наоборот, волнами и тучами. Разведите костер или поиграйте под дождем (если не боитесь простуды). Такие моменты единения с природой еще больше сблизят вас, укрепят чувства и отношения.

Скорпион
В этот день вы не будете склонны планировать будущее со своим партнером. Вас будет привлекать только текущий момент, жизнь здесь и сейчас. Такой подход тоже имеет право на существование – иногда приятно не загадывать наперед, а просто наслаждаться моментом.

Стрелец
Вспомните, как веселы и беззаботны были первые дни учебного года в детстве! Почему бы не воссоздать эту атмосферу вместе с друзьями? Возможно, среди них окажется кто-то, в кого вы давно испытывали романтические чувства. А встречу с друзьями можно совместить со знакомством ваших родных с нынешним партнером. Праздничное настроение и ностальгия – прекрасная почва для новых отношений.

Козерог
Сегодня вам придется полностью отвечать взаимностью на чувства и внимание со стороны вашей второй половинки. Временами это может быть непросто, но вам все же удастся справиться с этой задачей. Действовать иначе просто не получится.

Водолей
В этот день вы будете испытывать необоснованное чувство стыда за своего партнера. Ваша интуиция будет подсказывать, что любимый человек ведет себя неправильно, говорит или делает что-то не то. Однако, скорее всего, это просто игра вашего воображения, которому не стоит слепо доверять, ведь существование интуиции пока не доказано наукой.

Рыбы
Не принимайте таинственные взгляды и перешептывания за спиной как нечто обидное или оскорбительное по отношению к вам. Вполне вероятно, что ваш партнер готовит для вас сюрприз, цель которого – укрепить ваши отношения. Не мешайте этим приготовлениям своим любопытством, иначе рискуете все испортить.

Гороскоп на сегодня, 30 марта 2024 года, для всех знаков зодиака Гороскоп на сегодня, 30 марта 2024 года, для всех знаков зодиака
Автор: Вадим Рудаков
Читайте также

Любовный гороскоп на сегодня, 29 февраля 2024 года по знакам зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня, 29 февраля 2024 года по знакам зодиака
Любовный гороскоп на сегодня, 19 января 2024 года по знакам зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня, 19 января 2024 года по знакам зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 25 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 25 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 15 марта 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 15 марта 2019 года для всех знаков зодиака


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok