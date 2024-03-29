Любовный гороскоп на сегодня, 30 марта 2024 года по знакам зодиака

21:44, 29 мар 2024

Любовный гороскоп на сегодня, 30 марта 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

В этот день вы можете почувствовать неуверенность и нестабильность в своих романтических отношениях. Ситуация будет казаться туманной и неопределенной, заставляя вас сомневаться в перспективах вашей связи. Чувство потери опоры и ясности будет весьма неприятным, но единственное, что останется – надеяться на лучшее будущее и верить, что этот период пройдет.

Телец

Сегодня в отношениях с вашим партнером воцарится атмосфера непонимания и замешательства. Ни вы, ни ваша вторая половинка не будете до конца понимать, что происходит. Вы будете искать совета у близких, друзей и даже в книгах, но не стоит слепо следовать первому же мнению, которое вам приглянется. Простые и очевидные решения не всегда являются верными в сложных романтических ситуациях.

Близнецы

В этот день может произойти конфликт между вашим любимым человеком и одним из ваших друзей. На вас ляжет нелегкая миссия по разрешению этого спора и примирению сторон. Хоть эта задача и неприятна, у вас не будет другого выбора, кроме как взять себя в руки и постараться сгладить конфликт, выступив своеобразным посредником.

Рак

Сегодня вы будете остро нуждаться в комплиментах и приятных словах от вашей второй половинки. Желание услышать что-то лестное будет настолько сильным, что ради этого вы готовы будете пойти на многое, даже перегнуть палку. Однако прямо выпрашивать похвалу не стоит – это может вызвать обратный эффект.

Лев

В этот день любые слова вашего партнера будут казаться вам глупостью и нелепицей, причем зачастую безосновательно. Ваше настроение будет противоречивым и критическим. Но стоит быть осторожнее с резкими высказываниями, чтобы не обидеть близкого вам человека. Не пытайтесь самоутвердиться за его счет.

Сегодня вы будете убеждены, что ваше мнение – единственно верное, а все остальные точки зрения – ошибочны. Вы постараетесь навязать свое видение ситуации партнеру. Однако у него может быть совершенно иной взгляд на происходящее, из-за чего все ваши попытки убедить его окажутся тщетными.

Весы

Проведите этот день ближе к природе вместе с любимым человеком. Полюбуйтесь спокойной гладью воды и ясным небом или, наоборот, волнами и тучами. Разведите костер или поиграйте под дождем (если не боитесь простуды). Такие моменты единения с природой еще больше сблизят вас, укрепят чувства и отношения.

Скорпион

В этот день вы не будете склонны планировать будущее со своим партнером. Вас будет привлекать только текущий момент, жизнь здесь и сейчас. Такой подход тоже имеет право на существование – иногда приятно не загадывать наперед, а просто наслаждаться моментом.

Стрелец

Вспомните, как веселы и беззаботны были первые дни учебного года в детстве! Почему бы не воссоздать эту атмосферу вместе с друзьями? Возможно, среди них окажется кто-то, в кого вы давно испытывали романтические чувства. А встречу с друзьями можно совместить со знакомством ваших родных с нынешним партнером. Праздничное настроение и ностальгия – прекрасная почва для новых отношений.

Козерог

Сегодня вам придется полностью отвечать взаимностью на чувства и внимание со стороны вашей второй половинки. Временами это может быть непросто, но вам все же удастся справиться с этой задачей. Действовать иначе просто не получится.

Водолей

В этот день вы будете испытывать необоснованное чувство стыда за своего партнера. Ваша интуиция будет подсказывать, что любимый человек ведет себя неправильно, говорит или делает что-то не то. Однако, скорее всего, это просто игра вашего воображения, которому не стоит слепо доверять, ведь существование интуиции пока не доказано наукой.

Рыбы

Не принимайте таинственные взгляды и перешептывания за спиной как нечто обидное или оскорбительное по отношению к вам. Вполне вероятно, что ваш партнер готовит для вас сюрприз, цель которого – укрепить ваши отношения. Не мешайте этим приготовлениям своим любопытством, иначе рискуете все испортить.

Автор: Вадим Рудаков