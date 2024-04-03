Гороскоп на сегодня, 4 апреля 2024 года, для всех знаков зодиака

21:29, 03 апр 2024

В этот день рекомендуется сохранять спокойствие и избегать любых неприятных ситуаций или чрезмерно сложных задач. Хотя вы и способны преодолеть все трудности, нет необходимости подвергать себя излишнему стрессу. Будет мудрее сберечь свои силы, поскольку вскоре они могут понадобиться для чего-то важного. Тем не менее, старайтесь поддерживать близких, если они просят о помощи, это пойдет на пользу и вам самим.

В этот день у вас появится возможность получить интересную и полезную информацию. Обдумайте ее внимательно, не торопясь, проверьте все факты. Даже те, кому вы доверяете, сегодня могут ошибаться.

Овны могут столкнуться с неожиданными финансовыми потерями, которые окажутся довольно серьезными. Позднее вам удастся возместить часть средств, но это потребует усилий. Не исключены разногласия с начальством, и некоторые представители знака задумаются о смене работы, начав активные поиски новых возможностей, которые вскоре увенчаются успехом.

Для Тельцов день начнется не лучшим образом - вы будете стремиться достичь многого, но возможности сделать это быстро и без труда не представится. Вы не сможете похвастаться трудовым энтузиазмом и будете вынуждены постоянно принуждать себя к действиям, что никак не поспособствует хорошему настроению.

Близнецов огорчат многочисленные споры с родственниками, им не удастся довести до конца важные дела, требующие объединения усилий. До серьезного конфликта дело не дойдет, но вы будете недовольны окружающими, а они - вами, из-за чего в отношениях возникнет напряженность.

Раки будут очень стараться избежать проблем, но это, к сожалению, не всегда получится. Несмотря на все ваши миролюбие, дружелюбие, сговорчивость и понимание, обязательно найдется кто-то, кто будет вами недоволен. Могут возникнуть финансовые трудности и напрасные траты.

Дляпервая половина дня сложится очень удачно. Она подходит для проведения деловых переговоров, встреч с влиятельными людьми и обсуждения важных вопросов. Вам удастся заручиться поддержкой руководства и коллег, благодаря чему станет возможной реализация многих смелых планов.

Девам не стоит соглашаться на участие в совместных проектах, пока вы не убедитесь, что правильно понимаете всех, с кем предстоит работать, знаете их истинные намерения и планы на будущее. Сегодня вас гораздо легче ввести в заблуждение, и недоброжелатели наверняка попытаются этим воспользоваться.

Этот день наилучшим образом подходит для Весов, чтобы решать любые серьезные вопросы, например, касающиеся недвижимости, ремонта, переезда или крупных покупок. Вы будете правильно оценивать свои возможности, не совершите необдуманных поступков и найдете в себе силы противостоять соблазнам.

Скорпионам следует использовать этот день для наиболее сложных дел – именно в них вероятен наибольший прогресс. День подходит для деловых переговоров и участия в общественных мероприятиях, но нежелательно заниматься работой с документами, составлением отчетов или финансовым планированием.

Стрельцы будут ладить с окружающими, но не с самими собой, из-за чего насладиться днем не получится, несмотря на ваше желание. Вы станете склонны видеть все в негативном свете, не поверите хорошему, что о вас говорят, в комплиментах будете слышать насмешки. При этом вы с готовностью будете исполнять любые просьбы, идти навстречу близким и оказывать услуги случайным знакомым, рискуя стать добычей ловкого манипулятора.

Хотя влияние негативных тенденций иногда будет давать о себе знать, Козероги неплохо справятся с трудностями и проявят себя с лучшей стороны в неоднозначных ситуациях. Возможны мелкие разногласия с коллегами, но любые споры вы легко разрешите в свою пользу. Это подходящий день для встреч с влиятельными людьми, можно найти союзников и покровителей.

Для Водолеев день будет довольно сложным, особенно если вы привыкли решать проблемы легко и добиваться побед играючи. На везение лучше не рассчитывать - звезды будут не на вашей стороне, проблемы станут возникать чаще обычного, причем даже там, где вы их совсем не ждали. Возможна ссора с давним союзником или покровителем.

Рыбам следует быть очень внимательными, поскольку любые ошибки и промахи, допущенные сегодня, будут самым неприятным образом сказываться в течение следующих нескольких дней. Деловые отношения начнут портиться, странные поручения и противоречивые требования руководства сбивать вас с толку, коллеги не оправдают ваших ожиданий. Также вероятны неудачные покупки.

Автор: Вадим Рудаков