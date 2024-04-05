Любовный гороскоп на сегодня, 6 апреля 2024 года по знакам зодиака

22:00, 05 апр 2024

Любовный гороскоп на сегодня, 6 апреля 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

Для Овнов день обещает стать временем пристального внимания и наблюдения. Вряд ли что-то из того, что вы хотели бы скрыть, останется тайным. Поэтому если есть что-то, что вы предпочитаете держать в секрете, будьте крайне осмотрительны. Вероятность того, что некоторые подробности вашей личной жизни станут известны окружающим, выше, чем когда-либо.

Телец

Сегодня у вас и вашего любимого человека возникнет проблема, с которой вы сами не сможете справиться. Вам понадобится помощь независимого эксперта, то есть общего друга. Только он сможет объективно оценить плюсы и минусы сложившейся ситуации и направить вас в нужном направлении.

Близнецы

Ваше счастье столь же хрупко, как тополиный пух. Его легко разрушить одним дуновением ветра. Ваш партнер не всегда осознает это, поэтому стоит ему тактично напомнить, чтобы он также бережно относился к тому, что для вас так дорого.

Рак

Проявите по отношению к вашей половинке больше нежности и любви. Сейчас это ей особенно необходимо. У вас самих также возникнет сильная потребность поделиться переполняющими вас добрыми чувствами, так поделитесь ими с вашим любимым человеком, он будет вам благодарен.

Лев

Сегодняшний день прекрасно подходит для того, чтобы покорить несколько сердец. Вам это не будет стоить ровным счетом ничего - одна улыбка, один игривый взгляд, и приглянувшийся вам человек ваш. Но что делать с ним дальше и как от него избавиться, если что, решать вам.

Дева

В этот день вашему любимому человеку очень захочется приключений, желательно без вашего общества. Поэтому если вы вдруг узнаете, что он провел время с кем-то из противоположного пола, не спешите бить тревогу. Вполне возможно, что они занимались исключительно спортивным ориентированием.

Весы

Сегодня вы очень захотите заглянуть в будущее и узнать, что ждет вас в отношениях с любимым человеком. Однако сделать это будет очень сложно, если не сказать - практически невозможно. Постарайтесь научиться жить сегодняшним днем, благо он не так уж и плох.

Скорпион

Сегодня вы будете долго и громко выяснять один из вечных русских вопросов - "Кто виноват?". Вы точно знаете, что не вы. Но почему-то ваш партнер тоже себя ни в чем не винит. Постарайтесь найти компромисс. И не разбейте при этом всю посуду - пить чай из чайника, особенно если он электрический, - занятие не самое романтичное.

Стрелец

Сегодня вы будете холодны и расчетливы. Ко всем вопросам вы будете подходить с точки зрения логики и здравого смысла. Это, конечно, хорошо, но в делах любовных, увы, неприемлемо. Попробуйте при встрече с любимым человеком послушать, что говорит ваше сердце! А мозг лучше и вовсе отключить. Только не насовсем.

Козерог

Сегодня не всем вашим близким людям удастся найти общий язык друг с другом, но не стоит из-за этого расстраиваться. Вашему любимому человеку тоже будет непросто сориентироваться в создавшейся непростой ситуации, но вместе вы обязательно найдете оптимальный выход, который устроит всех.

Водолей

В этот день вам стоит позаботиться о старшем поколении. Например, навестите родителей. Или просто позвоните им. Или хотя бы старушку через дорогу переведете. Доброе совместное дело для хороших людей, нуждающихся в вашей помощи, только сблизит вас еще больше.

Рыбы

Сегодня вашему любимому человеку будет не все равно, во что вы одеты, как выглядите и какой образ собой олицетворяете. Поэтому постарайтесь максимально соответствовать его потребностям и ожиданиям. Моральное вознаграждение гарантировано!

Автор: Алия Карачурина