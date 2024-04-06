Любовный гороскоп на сегодня, 7 апреля 2024 года по знакам зодиака

23:19, 06 апр 2024

Любовный гороскоп на сегодня, 7 апреля 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня для Овнов очень важна поддержка их любимого человека - как моральная, так и физическая. Им будет непросто принимать важные решения и справляться с повседневными задачами без своего партнера. Присутствие любимого человека рядом окажется незаменимым в этот день, поэтому Овнам стоит позаботиться о том, чтобы он все время был рядом, на всякий случай.

Телец

Тельцы сегодня поймут, что невозможно предугадать все повороты своей личной жизни. Если бы они знали заранее, как сложатся события, то, возможно, поступили бы иначе или психологически подготовили себя к другому исходу. Но реальность порой преподносит неожиданные сюрпризы, с которыми Тельцам придется уметь справляться.

Близнецы

Для Близнецов сегодня важно не зацикливаться на воспоминаниях о прошлых отношениях, поскольку это может помешать им строить настоящее и будущее со своим нынешним любящим партнером. Лучше отложить такие воспоминания на более стабильный период, когда они не будут негативно влиять на текущую ситуацию.

Рак

Ракам сегодня может стать грустно от некоторых фактов, которые они узнают о жизни своего любимого человека. Однако это знание поможет им более верно оценить настоящее своих отношений, перспективы совместного будущего и вероятность благоприятного исхода происходящего.

Лев

Львам важно не позволять своему прошлому портить их настоящее. Если бывший возлюбленный попытается связаться с ними, умоляя вернуться или даже прибегая к шантажу, Львам следует устоять перед провокациями, особенно если они сейчас счастливы в новых отношениях.

Дева

Для Дев сегодня исключительно благоприятный день для продолжения рода. Это может касаться не только их, но и других вещей в доме, например, появления котят, хомячков, нового побега любимого растения или размножения плодовых мух. Если у Дев есть возможность сделать выбор в таком направлении, им стоит ею воспользоваться.

Весы

Весы часто сетуют на то, что их половинка их не понимает. Но возможно, проблема кроется в них самих - они говорят на непонятном для партнера языке, требуют невозможного или думают, что их партнер читает их мысли. Весам стоит попробовать поставить себя на место своей второй половинки и взглянуть на ситуацию ее глазами.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит прислушаться к мнению своих друзей о их любимом человеке. Вне зависимости от того, положительное или отрицательное это мнение, оно будет более объективным, чем их собственное, поскольку будет взглядом со стороны, незаинтересованным и непредвзятым. Это как раз то, что Скорпионам сейчас нужно.

Стрелец

Сегодня Стрельцы осознают, насколько близок, дорог и необходим им их любимый человек, и насколько без него их жизнь была бы менее радостной, легкой и светлой. Не забудьте от души поблагодарить его за то, что он приносит в вашу жизнь солнечный свет.

Козерог

Для Козерогов сегодня их лучший друг станет незаменимым помощником в решении любовных проблем. Он сможет и посоветовать, и выслушать, а возможно, даже намекнуть объекту воздыханий Козерога о его чувствах. Если Козероги считают последнее неуместным, то стоит сразу предупредить друга об этом.

Водолей

Водолеям сегодня легко будет творить - писать стихи, рассказы, оды, очерки, песни или даже рефераты, в зависимости от настроения. Возможно, стоит посвятить свое творение любимому человеку. Правда, если это будет реферат, то, пожалуй, лучше этого не делать.

Рыбы

Сегодня любимому человеку Рыб может не захотеться проводить с ними столько времени, сколько им бы хотелось. Это может привести к определенным конфликтам, которые Рыбам стоит постараться урегулировать мирным путем, без применения экстренных мер.

Автор: Вадим Рудаков