Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2024 года, для всех знаков зодиака

21:54, 08 апр 2024

Непростой и противоречивый день. Его главная особенность - нестабильность эмоционального состояния. Именно из-за этого даже самые рассудительные люди часто впадают в крайности, не могут сосредоточиться на важных делах, не получают удовольствия от общения с друзьями. Восприимчивые натуры переживают этот день особенно тяжело - возникает ощущение, что все ценности и ориентиры утрачены, а вокруг царит хаос, затягивающий всех в свой водоворот.

Люди ищут эмоциональной поддержки друг у друга. Но большинство сегодня плохо чувствуют интуицию, поэтому взаимопонимания достичь сложно. Тот, кто готов прийти на помощь, кажется недостаточно приветливым или снисходительным, в то время как человек, производящий самое благоприятное впечатление, не проявляет и тени сочувствия.

Овен: Непростой день, требующий от представителей знака максимальной самоотдачи. Придется проявить лучшие качества, чтобы справиться с негативными тенденциями. Не торопите события, не подгоняйте близких и партнеров - быстро изменить ситуацию вряд ли получится, зато проблемы могут усугубиться.

Телец: Благоприятный для деловых переговоров день. Вам удается не только отстоять свою точку зрения и добиться выгодных условий сотрудничества, но и найти новых союзников, в том числе среди тех, кто раньше не поддерживал. Творческий потенциал Тельцов очень высок, их богатая фантазия вызывает восхищение. Идеи, которые у вас появляются сегодня, многие считают блестящими.

Близнецы: Несмотря на мелкие трудности, вы прекрасно справляетесь с делами. Решения, которые принимают Близнецы, мудры и своевременны. Представители знака руководствуются здравым смыслом, сбить их с пути нелегко. Растет интерес к общественной и политической жизни, вы уделяете больше времени чужим, а не личным делам. Подходящий день для начала работы в руководящей должности.

Рак: Хоть происходящее сегодня скорее на руку вашим соперникам, вы все равно продвигаетесь вперед. Каждое достижение дается с большим трудом, но вы не жалеете себя и не ждете этого от других. Критика руководства неприятна, хотя и совершенно необоснованна, но сейчас не время вступать в пререкания.

: Сложный день. Не будьте наивны и доверчивы - велика вероятность, что кто-то попытается использовать вас. Серьезные вопросы решайте самостоятельно; советы, которых поступает много, далеко не так хороши, как кажутся. Одна из главных проблем - недостаток одобрения и поддержки близких, которые, по мнению многих Львов, не понимают и не одобряют их.

Дева: Интересный и многообещающий день. Вы настойчиво отстаиваете свои интересы, не сдаетесь, даже если что-то идет не совсем так, как хотелось бы. Приветствуется проявление инициативы, но при этом важно не давить на окружающих, дать им возможность самостоятельно принимать решения.

Весы: Первая половина дня будет непростой. Трудно правильно оценить ситуацию, понять мотивы окружающих. Открывающиеся перспективы манят, но что-то тревожит; прислушайтесь к интуиции, чтобы не сожалеть о ошибках. Успех сегодня зависит от того, насколько усердно вы готовы трудиться. Воздержитесь от алкоголя и вредных привычек.

Скорпион: Вряд ли этот день ознаменуется чем-то значительным, но мелкие неприятности возможны. Придется приложить усилия, чтобы одержать верх над недругами, на редкость изобретательными и коварными сегодня. Важно обращать внимание на мелочи - они помогут найти выход из трудного положения.

Стрелец: Удачный день. Лишь в середине могут возникнуть небольшие проблемы, например, разногласия на работе. Но все скоро уладится, и события будут развиваться самым благоприятным образом. Найти общий язык с женщинами труднее, чем обычно, но вы знаете, как себя вести, чтобы избежать конфликтов.

Козерог: День, щедрый на позитивные эмоции, но не сулящий значительных успехов и важных побед. Вы просто хорошо проводите время - а это тоже немало. Сегодня многое из того, что считали тайным, станет явным, поэтому не делитесь ценной информацией.

Водолей: Ничего необычного не происходит, но события развиваются в приятном русле. Очевидно, что до исполнения ваших желаний осталось совсем немного времени, можно и подождать. Возможны интересные открытия и многообещающие встречи. Ваше личное обаяние помогает находить новых друзей.

Рыбы: Очень плодотворный день. Во всем, за что беретесь, вы быстро добиваетесь успеха, удивляя окружающих своими необычными методами. Сильна ваша интуиция, следуя ее подсказкам, можно продвинуться по карьерной лестнице или заключить выгодные сделки. Возможны значительные денежные поступления.

Автор: Алия Карачурина