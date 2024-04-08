Любовный гороскоп на сегодня, 9 апреля 2024 года по знакам зодиака

21:57, 08 апр 2024

Любовный гороскоп на сегодня, 9 апреля 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

Для Овнов сегодня семья и все, что с ней связано, является наивысшим приоритетом. Возможно, вас пригласят отметить день рождения одного из ваших друзей в отсутствие супруга. Звезды не рекомендуют вам посещать это мероприятие в одиночку - ваша вторая половинка будет прекрасной компанией, и вы отлично проведете время вместе. Не забудьте захватить с собой подарок для именинника.

Телец

Сегодня ваш любимый человек может почувствовать, что вы уделяете ему недостаточно внимания. Он может подумать, что вы его больше не любите или любите меньше, чем раньше. Такие мысли способны повергнуть его в глубокую печаль и депрессию. В ваших силах предотвратить такое развитие событий и развеять его опасения.

Близнецы

Возможно, в этот день ваш любимый человек вас разочарует, сам того не осознавая. Лучший способ поведения для вас - открыто сообщить ему о причине вашего недовольства. Тогда он сможет сделать правильные выводы и исправить ситуацию.

Рак

Семейным Ракам может представиться соблазн неверности - кто-то будет строить вам глазки. Звезды не рекомендуют отвечать на эти авансы взаимностью. Все, что вы попытаетесь скрыть сейчас, очень скоро станет явным, что может нанести серьезный ущерб вашим семейным отношениям. Лучше просто проигнорировать этот интерес к вашей персоне.

Лев

Сегодня вам будет очень нелегко сделать правильный выбор между одинаково дорогими вам людьми. Ваши чувства к ним настолько глубоки и схожи по силе, что потеря хотя бы одного из них станет для вас настоящей катастрофой.

Сегодня ваш любимый человек захочет поделиться с вами своими проблемами и переживаниями, которые могут показаться вам непонятными и неинтересными. Звезды рекомендуют вам все же выслушать его и проявить участие в его судьбе.

Весы

Если вы недавно расстались со своим партнером, звезды советуют вам пока не искать ему замену. Наслаждайтесь свалившейся на вас свободой, но не увлекайтесь - она может стать для вас непосильной ношей. Будьте благоразумны и терпеливы. Вскоре вы найдете себе увлекательное занятие и подходящего нового партнера.

Скорпион

Сегодня вам стоит помочь вашему любимому человеку в поисках какой-то важной для него информации. Используя ваши таланты, вы легко справитесь с этой задачей, а ваш партнер будет вам очень благодарен, особенно в свете происходящих в его жизни событий.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов могут возникнуть небольшие технические проблемы - мобильные или стационарные телефоны могут выйти из строя по разным причинам. Поэтому, если ваш супруг (или супруга) не смогут до вас дозвониться, вы можете оправдываться магнитными бурями и негативным влиянием космических сил.

Козерог

Весь этот день вы посвятите поискам своей настоящей любви. На вашем пути, как в сказке, будут возникать различные препятствия. Но если вы проявите стойкость и решимость, подобно сказочному герою, ваша Василиса Прекрасная встретит вас с распростертыми объятиями совсем скоро.

Водолей

Ваш чрезмерный оптимизм может задеть близких вам людей. Поэтому не стоит сразу заявлять, что жизнь прекрасна, когда они жалуются на свои проблемы. Сначала вникните в их трудности, проявите понимание, а потом аргументированно расскажите о светлых сторонах жизни.

Рыбы

Сегодня вам придется долго и тяжело восстанавливать упущенное в ваших отношениях с любимым человеком. Объем этой работы может показаться вам огромным, и временами вы можете впадать в уныние. Но не бойтесь - все обязательно получится, и вы сделаете все, что нужно.