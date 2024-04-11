Гороскоп на сегодня, 12 апреля 2024 года, для всех знаков зодиака

21:05, 11 апр 2024

День может быть эмоционально непростым. Возможно обострение давних противоречий и всплывание старых обид. Это негативно скажется даже на отношениях с близкими людьми, не говоря уже о тех, с кем общение и раньше было напряженным. К счастью, серьезных конфликтов всё же не возникнет, а мелкие противоречия удастся уладить.

Если вы планируете заняться чем-то важным, старайтесь рассчитывать, в первую очередь, на собственные силы. Помощь со стороны может быть, но только после преодоления основных трудностей. Стоит быть осторожнее там, где речь идёт о деньгах - лучше не спешить с крупными покупками.

Овен. Ваше стремление к новым впечатлениям очень сильно, порой оно толкает на опрометчивые поступки. Вы склонны переоценивать свои возможности, недооценивать опасности, забывать об осторожности - всё это увеличивает вероятность возникновения разнообразных неприятностей. Хорошо, если рядом будет человек, способный дать вам здравый совет.

Телец. В плане жизненной энергии у вас всё в порядке - многое по плечу, можно справиться с массой сложных дел. Середина дня - отличное время для встреч, разговоров на волнующие вас темы. Проблемы удаётся решить, открываются новые возможности.

Близнецы. Наконец-то можно уладить ситуацию, требующую внимания уже давно. Причём позитивный настрой поможет выбрать оптимальное решение. Но не стоит сегодня делать крупные покупки, начинать ремонт или переезд. Обратите внимание на свои расходы, проанализируйте, куда уходят деньги - возможно, найдутся пути для экономии.

Рак. Нехватка энергии может затормозить ваши дела. Постарайтесь правильно распределить силы и не браться за масштабные задачи и сложные вопросы. Отложите длительные поездки, в течение дня выделите время для релаксации.

. Этот день станет важным, многие события могут иметь далеко идущие последствия. Даже в сложных ситуациях вы сохраняете чувство собственного достоинства, чем завоёвываете уважение окружающих. Возможно появление новых соперников и конкурентов - борьба с ними будет захватывающей, благодаря ей вы усвоите ряд полезных уроков.

Дева. Ваши успехи будут значительными, если вы сосредоточитесь на действительно важном и не станете отвлекаться. Профессиональные задачи многочисленны, но не так сложны, как кажется - вы ловко поручаете их тем, кто справится наилучшим образом. Возможны существенные денежные поступления.

Весы. Обстоятельства этого дня способствуют проявлению лучших качеств вашего характера. Окружающие увидят вас в новом свете, это может стать причиной зарождения романтических привязанностей. Не бойтесь оригинальных, даже экстравагантных поступков - день для них вполне подходит.

Скорпион. Хорошо проходят деловые и личные встречи, вы прекрасно ладите даже с теми, кого раньше совсем не понимали. Можно приступать к сложным и масштабным профессиональным проектам. Коммерческая деятельность приносит прибыль, причём даже большую, чем можно было предположить.

Стрелец. Вам по силам преодолеть любые препятствия. Даже если нагрузки будут значительными, вы не почувствуете усталости - ваш жизненный потенциал очень высок. Окружающие не всегда успевают за вами, но вы не сердитесь на отстающих, а охотно помогаете им. Помните, что большую часть награды за проделанную работу вы получите чуть позже.

Козерог. Этот день хорошо подходит для отдыха. Если есть возможность отложить дела и провести время праздно - воспользуйтесь ею. Сосредоточиться на работе будет трудно, из-за рассеянности вы упускаете многое. Будьте внимательны при заключении сделок - есть риск стать жертвой обмана. Желательно избегать длительных поездок за рулём, работы со сложной техникой.

Водолей. День насыщен событиями - вас ждёт масса встреч, посещение мероприятий, на которых вы будете в центре внимания. Подходящий день для выступлений с докладами, проведения конференций и семинаров. Рекламные кампании под вашим руководством будут крайне эффективными.

Рыбы. У вас достаточно энергии, чтобы преодолеть любые трудности (впрочем, возникающие сегодня - крайне незначительны). Можно пробовать что-то новое, экспериментировать. Вам везёт настолько, что удача с лихвой компенсирует недостаток знаний и опыта. Некоторые Рыбы неожиданно обнаруживают в себе незаурядные таланты и находят им применение.

Автор: Вадим Рудаков