Любовный гороскоп на сегодня, 13 апреля 2024 года по знакам зодиака

22:19, 12 апр 2024

Любовный гороскоп на сегодня, 13 апреля 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

Овнов сегодня ждет непростая ситуация - им придется убеждать своих домашних в своей правоте, особенно касательно вопроса мытья посуды. Звезды советуют Овнам не просить кого-либо это сделать, а самим взяться за дело. Это не только отличный способ избавиться от стресса, но и поможет избежать семейных разногласий. Овнам стоит проявить инициативу и взять на себя эту обязанность, вместо того чтобы спорить.

Телец

Сегодня Тельцам предстоит непростой диалог со своей второй половинкой. Их любимый человек будет пытаться донести до них некую истину, с которой Тельцы по тем или иным причинам будут не согласны. В этом случае возможны два варианта развития событий: либо они придут к компромиссу, либо кто-то из них изменит свое мнение. Главное для Тельцов - постараться не довести ситуацию до ссоры.

Близнецы

Сегодня Близнецам необходимо дать себе отдых от личной жизни. Им стоит побыть наедине с собой, минимально общаясь со своей второй половинкой. Иногда так хочется просто побыть самим собой, а не чьей-то "половинкой", и сегодня как раз подходящий день для этого.

Рак

Ракам стоит сегодня постараться быть мысленно рядом со своим любимым человеком, поддерживать его во всех его начинаниях, проявлять терпение и понимание. В конце концов, у каждого бывают моменты слабости, и сегодня такой день для их партнера.

Лев

Сегодня Львам может показаться, что их любимый человек их подначивает, провоцирует, пытаясь добиться от них определенной реакции. Если Львы точно знают, какой именно реакции ждет их партнер, то пусть выдадут ее - пусть ему будет приятно. Если же нет, то стоит попробовать угадать, что от них ожидается.

Дева

Сегодня Девам придется активно участвовать в решении какой-то проблемы, которую придумал их любимый человек. Лучше попытаться предотвратить этот процесс придумывания, чтобы потом было проще справиться с возникшей ситуацией.

Весы

Сегодня Весам будет казаться, что все действия их любимого человека ошибочны и можно было бы поступить иначе. Однако стоит высказывать свое мнение в очень мягкой, тактичной форме, чтобы не вызвать сильного противодействия.

Скорпион

Сегодня Скорпионы будут склонны делать ложные выводы из поведения своего любимого человека и безоговорочно им верить. Увы, эти выводы не всегда будут верны, и, к счастью, только в половине случаев ими можно будет руководствоваться при выборе той или иной модели поведения.

Стрелец

Сегодня Стрельцам предложат начать романтические отношения. Это будет для них полной неожиданностью, вызывающей сильное удивление. Однако Стрельцы быстро возьмут себя в руки и дадут достойный ответ, какой именно - решать им.

Козерог

Сегодня Козерогам их любимый человек не захочет проводить с ними столько времени, сколько им хотелось бы. Из-за этого у них могут разгореться споры и даже ссоры. Козерогам стоит постараться найти какой-то компромисс или хотя бы пойти на него самостоятельно.

Водолей

В этот день Водолеям будет непросто сохранять спокойствие и терпение рядом со своим любимым человеком. Однако у них все же получится, пусть и не идеальным образом, за что их партнер будет им благодарен в течение довольно длительного времени. Так что игра стоит свеч.

Рыбы

Сегодня Рыбам будет постоянно казаться, что их любимый человек хочет их разыграть, причем иногда у него будет возникать полное ощущение, что его хотят разыграть как-то очень обидно. Рыбам стоит его в этом разубедить, иначе результат может получиться грустным.

Автор: Вадим Рудаков