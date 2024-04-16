Любовный гороскоп на сегодня, 17 апреля 2024 года по знакам зодиака

22:22, 16 апр 2024

Любовный гороскоп на сегодня, 17 апреля 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня ваш любимый человек может с недоверием воспринимать ваши слова, расценивая их либо как шутку, либо как откровенную ложь. В этой ситуации лучше избегать серьезных разговоров и тем, которые вас волнуют, чтобы избежать возможных конфликтов. Возможно, стоит сменить тему или сосредоточиться на более легких и приятных взаимодействиях.

Телец

Неблагоприятное расположение небесных светил делает вас совершенно неохотным заниматься домашними делами и хлопотами. Это может вызвать справедливое недовольство других членов вашей семьи, которые рассчитывали на вашу помощь. Возможно, стоит сходить в кулинарию и купить готовый обед, чтобы снять с себя эту нагрузку.

Близнецы

Сегодня ваш любимый человек может совершать довольно нелогичные поступки, которые будут вызывать у вас недоумение, а возможно, и раздражение. Однако стоит попытаться найти в его действиях некую внутреннюю логику, которая вам пока недоступна. Если вам удастся ее уловить, вы сможете лучше понять свою вторую половинку.

Рак

Ваше неумение ориентироваться на местности может сегодня сыграть с вами и вашим любимым человеком злую шутку. Поэтому важно тщательно проработать маршрут ваших передвижений заранее, чтобы избежать возможных неприятных ситуаций.

Лев

Не стоит стесняться некоторых своих особенностей или физических недостатков. Если, конечно, они не выходят за рамки приличий. Любая ваша необычная черта может быть вашей изюминкой, за которую вас и ценит ваш партнер. Сегодня вы особенно ярко почувствуете это.

Дева

Вам сейчас необходимо больше времени проводить на свежем воздухе. Отложите дела за компьютером и отправляйтесь на прогулку, желательно за город, например, навестить бабушку в деревне. Такое времяпрепровождение будет особенно полезно и приятно для вас.

Весы

Сегодня звезды рекомендуют Весам обзавестись (или получить в дар) братьями нашими меньшими, чтобы порадовать этим своих детей. Однако не стоит заводить крупных животных - речь идет о более компактных питомцах, таких как рыбки, хомяки, морские свинки или волнистые попугайчики.

Скорпион

Сегодня вы можете осознать, что вам некому пожаловаться на свои проблемы, поскольку ваш привычный "жилет для жалоб" куда-то исчез. Ваш любимый человек не будет проявлять особого интереса к вашим трудностям и способам их решения. Придется справляться с ними самостоятельно.

Стрелец

Сегодня звезды определенно на вашей стороне. Не упустите этот шанс - наслаждайтесь вином и ягодами, солнечным светом и свежестью ветра, домашним уютом, улыбками детей и задушевными разговорами с друзьями. Сделайте этот день незабываемым, чтобы он обязательно вернулся к вам вновь.

Козерог

Если вы давно мечтали о романе с человеком из другого города или страны, то сегодня для этого самое подходящее время. Даже если вы об этом не мечтали, возможно, вас все равно спросят о согласии. Остается только пожелать вам удачи в этом начинании.

Водолей

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять, как ему дальше действовать и как жить с возникшей ситуацией, поскольку она действительно сложная. Вы можете дать ему ценный совет или даже взять все в свои руки. Выбор будет зависеть от ваших целей.

Рыбы

Сегодня вы будете привлекать особое внимание окружающих представителей противоположного пола. Все их улыбки будут обращены только к вам. Не приведет ли это к нежелательным последствиям для вашей семьи, пока неясно. Возможно, стоит проявлять осторожность в данной ситуации.

Автор: Алия Карачурина