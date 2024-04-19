Любовный гороскоп на сегодня, 20 апреля 2024 года по знакам зодиака

22:22, 19 апр 2024

Любовный гороскоп на сегодня, 20 апреля 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

В этот день Вашему партнеру будет крайне важно почувствовать, что он может полностью положиться на Вас в любой ситуации, даже самой сложной и ответственной. Если же он не получит этого ощущения надежности и поддержки, ему будет некомфортно находиться рядом с Вами, и велика вероятность, что такие отношения окажутся непродолжительными. Чувство, что рядом человек, на которого можно опереться, крайне необходимо для гармоничных отношений. Постарайтесь продемонстрировать свою верность и преданность своей второй половинке.

Телец

Усталость и напряжение последних дней могут негативно сказываться на Вашем общении с любимым человеком. Вы склонны срывать раздражение на нем, хотя он может не обращать на это особого внимания. Однако постоянное недовольство и резкость со временем способны серьезно подорвать отношения. Капля за каплей это будет изматывать Вашего партнера, пока он не выйдет из себя. И тогда Вы столкнетесь с куда более серьезными проблемами, нежели просто усталостью. Не доводите ситуацию до критической точки, лучше сразу постарайтесь восстановить душевное равновесие.

Близнецы

Сегодня Вашему любимому человеку будет очень нужно искреннее сочувствие и поддержка с Вашей стороны. Важно не просто понять его состояние, а действительно пожалеть, разделить с ним его переживания. Однако излишние драматические восклицания и преувеличенные вздохи могут лишь раздражать в такой ситуации. Найдите нужный тон, чтобы Ваш партнер почувствовал Вашу эмпатию, но при этом не посчитал Ваши жалости излишне нарочитыми.

Рак

В этот день крайне высока вероятность, что Ваш любимый человек случайно или намеренно заденет Вас за живое, затронет болезненную для Вас тему. Постарайтесь не поддаваться обидам и не принимать все слишком близко к сердцу. Отключите повышенную чувствительность и впечатлительность, иначе они лишь помешают Вам трезво оценить ситуацию.

Лев

Сегодня Вы можете обидеться на любимого человека за его отношение к Вашим родственникам, друзьям или другим близким людям, которое покажется Вам неподобающим. Но стоит принять, что он не обязан любить всех их также сильно, как Вы, и выказывать им столь же теплые чувства. Попытайтесь взглянуть на ситуацию с его точки зрения и проявить больше понимания.

В этот день Вы рискуете увязнуть в бесконечных спорах о том, кто виноват в возникших между Вами проблемах и ссорах. Ни одна из сторон не будет признавать свою неправоту. Вместо того, чтобы концентрироваться на поиске виноватых, лучше сосредоточиться на поиске компромисса и решения, иначе разногласия так и не будут разрешены.

Весы

Сегодня Вашему партнеру будет крайне необходимо почувствовать себя в безопасности рядом с Вами. Он будет искать в Вас надежную опору и защиту, требовать гарантий на долгие годы вперед. Если Вы пока не готовы дать таких обещаний, постарайтесь мягко перевести разговор в другое русло.

Скорпион

В этот день Вашему любимому человеку будет нелегко смириться с Вашей независимостью и самостоятельностью во взглядах и действиях. Он может испытывать ревность к Вашей свободе и личному пространству. Однако чрезмерная отстраненность и замкнутость едва ли пойдут на пользу Вашим отношениям и не сделают их более доверительными и теплыми.

Стрелец

Сегодня Вас могут одолевать душевные терзания и тяжелые переживания. Лучшим лекарством станет забота и поддержка Вашего любимого человека. Он, словно опытный врач, сумеет точно поставить диагноз Вашим переживаниям, подобрать самое эффективное "лечение" и окружить Вас необходимой заботой. Благодаря его участию Вы быстро вернете душевное равновесие.

Козерог

Сейчас Ваша жизнь набирает столь высокий темп, что напоминает самолет, разгоняющийся перед взлетом. Это период предельной концентрации всех сил, требующий четкой координации каждого действия. Малейшая неосторожность может стоить очень дорого. Будьте собранны и внимательны, ведь от Ваших поступков сейчас зависит многое.

Водолей

В этот день Вы рискуете стать слишком впечатлительными и чувствительными к словам и действиям Вашего партнера. Велик соблазн истолковывать каждое его высказывание и поступок в излишне мрачном и негативном свете. Постарайтесь взглянуть на ситуацию более рационально и не драматизировать происходящее.

Рыбы

Если Вы давно лелеяли определенную мечту, связанную с личной жизнью, то сегодня она непременно сбудется, причем в самом лучшем виде. Вы будете удивляться, почему это не произошло раньше, ведь на поверку все оказалось совсем несложно. Но не стоит забывать, что всему свое время. Главное - не упустить свой шанс на счастье в нужный момент.

Автор: Алия Карачурина