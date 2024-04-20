Любовный гороскоп на сегодня, 21 апреля 2024 года по знакам зодиака

21:36, 20 апр 2024

Любовный гороскоп на сегодня, 21 апреля 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

В этот день Ваш возлюбленный может почувствовать дискомфорт и неловкость в присутствии Ваших родственников, друзей или коллег. Возможно, они станут навязчиво интересоваться деталями Вашей личной жизни или критиковать Вашего партнера. В такой ситуации лучше избежать подобных собраний. Если же этого сделать не удастся, держитесь рядом со своей второй половинкой, берите ее за руку, окружайте теплом и заботой. Ваша близость и поддержка помогут партнеру чувствовать себя увереннее и комфортнее.

Телец

Сегодня Вашему любимому человеку предстоит принять важное решение, которое окажет значительное влияние на Ваши отношения. Возможно, это будет выбор места жительства, решение о браке или детях. Как бы Вы ни старались, Вы не сможете помочь партнеру с этим выбором. Единственное, что Вы можете сделать - искренне переживать за него и морально поддерживать. Окончательное решение он должен принять самостоятельно, прислушиваясь к голосу собственного сердца.

Близнецы

Не торопите события в личной жизни. Иногда нужно запастись терпением и выждать подходящий момент. Ваше счастье обязательно наступит, как грузовик с пряниками случайно развернется на Вашей улице. Возможно, это произойдет не сегодня, но расстраиваться из-за этого не стоит. Истинное, прочное счастье требует времени, чтобы окрепнуть и утвердиться. Ждите его с надеждой и верой в лучшее.

Рак

В этот день Ваш любимый человек попытается убедить Вас, что те вещи, которых Вы так боитесь и избегаете, на самом деле не так уж страшны и опасны. Напротив, он будет настаивать, что они интересны, радостны и порой даже приятны. Постарайтесь быть открытыми его доводам - возможно, партнеру действительно удастся развеять Ваши сомнения и страхи, и Вам станет легче жить.

Лев

Оказывается, для настоящего счастья Вам не нужны роскошные подарки и материальные блага! Достаточно простых, но таких ценных вещей - улыбка любимого человека, его ласковый взгляд, смайлик в смс-сообщении, открытка или письмо. Пусть эти маленькие штрихи согревают Вас весь день, не давая угаснуть счастливому сиянию в Ваших глазах!

ДеваСегодня Вас ждет совершенно неожиданная встреча с человеком, который может стать Вашей второй половинкой. Причем произойдет это в таком месте, где Вы никак не рассчитывали кого-либо встретить. Этот человек окажется точно таким, каким Вы его представляли в своих мечтах, а может быть, даже лучше. И привлечь его внимание не составит для Вас большого труда!

Весы

Сегодня фортуна, эта капризная дама, будет на Вашей стороне и во всем Вам благоволить. Особенно если Вы изберете путь наименьшего сопротивления и будете действовать разумно и осторожно. Не ссорьтесь со старшими, не вступайте в споры со свекровью или тещей, не грубите пожилым соседям. Тогда они не омрачат Ваш день неприятными замечаниями и критикой.

Скорпион

В этот день Ваш возлюбленный захочет внести что-то новое, необычное в Ваши сложившиеся отношения и традиции общения. Он будет стремиться привнести свежую струю, разнообразие, оживить чувства. Однако Вы можете оказаться более консервативным человеком и будет трудно принять эти перемены. Постарайтесь прислушаться к желаниям партнера и пойти ему навстречу, сохраняя при этом лучшие устои Вашего союза.

Стрелец

Сегодня Ваш любимый человек может впасть в состояние самовлюбленности и зазнайства, начать считать себя едва ли не центром вселенной. Такая "звездная болезнь" опасна, ведь тогда для него не будет существовать никого, кроме него самого. Если Вы донесете до партнера эту простую истину, что нельзя любить лишь себя одного, то, возможно, сможете остановить столь опасный процесс.

Козерог

В этот день на Вас может нахлынуть грустное, тоскливое настроение. Единственное, что сможет Вас утешить и спасти от печали - присутствие в Вашей жизни любимого человека. А если такового нет, то хотя бы искреннее стремление близкого друга противоположного пола поддержать Вас в трудную минуту и облегчить Ваши переживания. Не отгораживайтесь от помощи близких.

Водолей

Сегодня Вам предстоит сделать важный шаг, который коренным образом изменит не только Вашу личную жизнь, но и жизнь Вашей второй половинки. Возможно, это будет решение о браке, разводе или рождении ребенка. В любом случае, промедление с этим шагом чревато застоем и болезненным охлаждением чувств. Вашим отношениям грозит превратиться в унылое, увязшее в рутине "болото". Смело принимайте решение, не откладывая его на потом.

Рыбы

Звезды утверждают, что сегодня демонстрировать любимому человеку свою независимость и самодостаточность было бы крайне неразумно с Вашей стороны. Партнер может истолковать это в неверном ключе и решить, что Вы больше не нуждаетесь в его обществе. А это чревато расставанием и разрывом отношений. Возможно, Вы сами подсознательно хотите одиночества, но действовать в открытую такими методами опасно. Будьте мудрее и дипломатичнее.

Автор: Вадим Рудаков