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Любовный гороскоп на сегодня, 22 апреля 2024 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 22 апреля 2024 года по знакам зодиака

22:20, 21 апр 2024

Любовный гороскоп на сегодня, 22 апреля 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен
В этот день звезды советуют Овнам сосредоточиться не на собственных желаниях быть любимыми, а на потребностях своих возлюбленных. Пришло время забыть об эгоистичных устремлениях и посвятить себя безвозмездному служению тому, кого вы любите. Не докучайте им своими требованиями, а лучше окружите вниманием и заботой. Постарайтесь быть полезными и не создавать лишних преград на пути своей второй половинки.

Телец
Тельцам не стоит позволять призракам прошлого омрачать их настоящие отношения. Если бывший возлюбленный вдруг объявится и попытается вернуть все, что было между вами, используя умоляния или шантаж, твердо отвергните его авансы. Особенно если в данный момент вы счастливы в новых отношениях. Не поддавайтесь на провокации и угрозы, оставьте прошлое позади и сосредоточьтесь на настоящем.

Близнецы
Сегодня вашему любимому человеку будет крайне важно ваше одобрение и поддержка. Поэтому важно быть внимательными и благосклонно принимать любые его действия, проявления инициативы и даже слова. Кивайте и соглашайтесь, чтобы не дать ему почувствовать разочарование. В противном случае, он может замкнуться в себе и на долгий период погрузиться в апатию и бездействие.

Рак
В этот день личная жизнь Раков может стать объектом пересудов и сплетен со стороны друзей, коллег и знакомых. Причем повод для этого вовсе не обязателен - люди с богатой фантазией прекрасно обойдутся без реальных поводов. Ракам придется запастись терпением и стойкостью, чтобы выдержать этот натиск слухов и домыслов.

Лев
Сегодня любимый человек Львов может решиться на важное и глубокое признание - нечто серьезное, что он осознал совсем недавно и что не дает ему покоя. Львам следует внимательно выслушать это признание и по достоинству оценить степень доверия. Иначе на отношениях можно будет поставить крест из-за недопонимания и отсутствия поддержки.

Дева
Даже если у Дев сегодня совсем не будет настроения выслушивать очередную порцию проблем их возлюбленных, им придется собрать всю свою выдержку и проявить терпение. Игнорирование обид и забот любимого человека может стать серьезной трещиной в фундаменте ваших отношений. Улыбайтесь, кивайте и делайте вид, что вы вовлечены в диалог, даже если мысли будут блуждать где-то далеко.

Весы
В этот день у Весов может возникнуть чувство, что отношения с любимым человеком полностью истощили их жизненные силы, сделали слабыми и неспособными радоваться окружающему миру. Возможно, пришло время как-то изменить ситуацию и прекратить это безрадостное существование?

Скорпион
Временами сегодня Скорпионам будет казаться, что их возлюбленный - совсем не тот человек, с которым они общались долгое время. Его поведение может показаться чужим и неузнаваемым, как будто перед вами стоит новая, незнакомая личность, совершенно не привлекательная для вас.

Стрелец
В этот день Стрельцам представится редкая возможность взглянуть в лицо своему главному сопернику за сердце возлюбленного. После этой встречи ревновать окажется легче, но питать к нему неприязнь будет сложнее - ведь перед вами предстанет реальный живой человек, который может даже показаться вам в чем-то симпатичным.

Козерог
Звезды рекомендуют Козерогам сегодня побыть немного эгоистами и подумать в первую очередь о своих приоритетах и выгодах в личной жизни. Если при этом вы не пойдете вразрез с интересами любимого человека, то почему бы не позволить себе настоящий подарок и не потакнуть своим желаниям?

Водолей
Водолеям стоит завершить все личные начинания, которые они предпринимали в последние несколько месяцев. Сегодня самое подходящее время, чтобы поставить красивую финальную точку и с гордостью полюбоваться результатами своих трудов в сфере отношений. Достигнутое будет стоить того, чтобы им наслаждаться.

Рыбы
Сегодня Рыбы могут узнать, что кто-то вынашивал в отношении них очень далеко идущие планы на личном фронте. Настолько далекие, что для их осуществления, кажется, потребуется дойти до горизонта или доплыть до Атлантиды. Впрочем, если Рыбы сами этого захотят, у этих грандиозных планов может быть шанс реализоваться.

Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2024 года, для всех знаков зодиака

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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