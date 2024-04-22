Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2024 года, для всех знаков зодиака

21:25, 22 апр 2024

Обыденные дела сегодня кажутся пресными и неинтересными. Душа жаждет чего-то особенного, выдающегося, но зачастую непонятно, чего именно. Стоит обратить внимание на давние увлечения и хобби - они могут не только подарить приятные мгновения, но и вдохновить на новые идеи. День благоприятствует успехам в учебе, особенно в освоении гуманитарных дисциплин. Любители литературы получат истинное наслаждение от хороших книг.

Особую радость в этот день доставят непринужденные беседы с друзьями, воспоминания о былых событиях и историях из прошлого. Представится возможность восстановить старые связи или возродить затухающий романтический огонь.

Овен

Благоприятный день для новых начинаний, в том числе смелых и масштабных. Можно отправляться в дальние путешествия, как деловые, так и развлекательные - смена обстановки не только доставит удовольствие, но и благотворно скажется на самочувствии. Вдали от дома вы обретете невероятную энергию и деятельность, легко завяжете новые знакомства.

Телец

В этот день вас ожидает несколько неприятных моментов. Внутреннее беспокойство не позволит вам найти гармонию с окружающими. В первой половине дня вы будете особенно раздражительны и нетерпеливы, и только любящий человек сможет изменить ваше настроение к лучшему.

Близнецы

Будет непросто сохранить эмоциональный контроль. Близнецы часто ведут себя резко, агрессивно, вмешиваются в чужие конфликты или провоцируют новые. Подобное поведение неизбежно приведет к неприятностям, особенно во второй половине дня.

Рак

День принесет множество интересных идей и приятных открытий. Вы будете принимать оригинальные решения, используя нестандартные методы - это поможет справиться с проблемами, с которыми не справились окружающие. Возможны необычные знакомства, встречи с увлекательными людьми, а также начало романтических отношений, которые будут совершенно непохожи на ваш предыдущий опыт.

ЛевЭтот день будет непростым, но вы проявите редкую стойкость, хорошо выдержите натиск и добьетесь успеха, несмотря на влияние негативных тенденций. Возможно получение поддержки от людей, которые совсем недавно были на стороне ваших оппонентов. Воспользуйтесь предложенной помощью, но не забывайте об осторожности.

Дева

Благоприятный день для участия в общественной жизни, организации светских мероприятий. Вам удастся собрать вместе людей, объединенных общими интересами, заложить основу для взаимовыгодного сотрудничества. Деловые переговоры и собеседования пройдут успешно, есть шанс продвинуться по карьерной лестнице.

Весы

Нежелательно проводить этот день в одиночестве, предаваясь размышлениям. Вам необходима поддержка любящего и понимающего человека, и вы непременно найдете такого в своем ближайшем окружении. Общение с недоброжелательными людьми будет угнетать, поэтому разборчивость в контактах сегодня крайне важна.

Скорпион

Благоприятный день для размышлений на серьезные темы, решения сложных задач. Ярко проявятся ваши аналитические способности, даже при недостатке информации вы сможете прийти к верным выводам. Вряд ли кто-то осмелится с вами спорить: совершенно очевидно, что вы будете отстаивать свою точку зрения всеми доступными средствами.

Стрелец

В этот день серьезных проблем не предвидится – если, конечно, вы сами их не создадите. Увы, многие Стрельцы поступают вопреки логике и здравому смыслу, загоняя себя в неловкие ситуации различной степени тяжести. Нежелательно участвовать в совместных проектах, особенно масштабных: скорее всего, дело закончится ссорой и взаимными обидами – и только.

Козерог

Медленно, но верно вы приближаетесь к цели – запаситесь терпением и не сворачивайте с пути, даже если покажется, что игра не стоит свеч. Не меняйте ранее принятых решений: в данный момент, под влиянием обстоятельств, вы недооцениваете многие факторы, поддаетесь на провокации, чем могут воспользоваться недоброжелатели и манипуляторы.

Водолей

Удачный день – эмоциональный подъем, бодрость духа и хорошее самочувствие вам обеспечены. Важные встречи пройдут успешно. Можно обсудить с руководством вопросы карьерного роста или повышения зарплаты, а можно сосредоточиться на поиске работы и получить крайне заманчивое предложение.

Рыбы

Ситуация, над которой вы размышляете значительную часть дня, не так однозначна, как кажется окружающим, но и не так сложна и исключительна, как думаете вы сами. Поэтому стоит внимательно прислушаться к мнению других: приняв во внимание чужую точку зрения, вы сможете хотя бы на шаг приблизиться к истине.

Автор: Вадим Рудаков