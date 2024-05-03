Гороскоп на сегодня, 4 мая 2024 года, для всех знаков зодиака

21:42, 03 май 2024

Наступающие сутки обещают быть напряженными, однако за этим напряжением скрываются не только тревоги и волнения, но и новые возможности. У многих появится шанс урегулировать давние разногласия или возобновить сотрудничество с прежними партнерами, но уже на новых, более выгодных условиях. Для тех, кто проявит настойчивость и упорство, откроются новые карьерные перспективы и горизонты.

Этот день благоприятствует общению, отдыху в дружеской компании, организации праздничных мероприятий и вечеринок. Можно смело проводить презентации, участвовать в научных конференциях и общественных мероприятиях. Сейчас полезно привлекать к себе внимание окружающих, демонстрировать свои таланты и способности.

Овен: Этот день пройдет успешно, если вы сумеете обуздать свои порывы и воздержитесь от необдуманных поступков, на которые вас будет сильно тянуть. Благоразумие и осмотрительность помогут избежать проблем, но не всем представителям знака удастся проявить эти качества. Желательно прислушиваться к советам старших родственников и не забывать о семейных делах.

Телец: Ваше стремление к стабильности может заставить вас твердо отстаивать свои принципы и ни на шаг не отступать от них. Такая тактика хороша в этот день, она позволит сохранить статус-кво. Если разногласия с партнерами будут слишком очевидны, не падайте духом. Доброжелательное отношение поможет сгладить зарождающийся конфликт.

Близнецы: У вас есть шанс преуспеть в сложном и важном деле, но для этого придется использовать не только собственные знания, но и опыт других людей. Сотрудничество возможно лишь в том случае, если вы пойдете на уступки и закроете глаза на некоторые слабости своих партнеров. Проявлять твердость в непринципиальных вопросах сейчас совершенно не нужно.

Рак: Ваше поведение может не совсем соответствовать ожиданиям окружающих, но это не приведет к серьезным конфликтам, а мелкие недоразумения быстро удастся уладить. День подходит для посещения светских мероприятий: вас будет радовать всеобщее внимание, на недостаток которого жаловаться не придется.

Лев: Вы быстро завоюете симпатию и расположение тех, с кем будете иметь дело. Даже недавние недоброжелатели готовы встать на вашу сторону. Можно приступать к реализации масштабных проектов. Не бойтесь сложных задач – с их решением вы справитесь просто блестяще. Возможно заключение выгодных сделок.

Дева: Вашим успехам можно только позавидовать, и некоторые именно так и поступят. Но завистники сегодня не представляют для вас угрозы – даже если они попытаются навредить, у них ничего не получится. Зато у вас наверняка появятся новые друзья, союзники, а возможно, и начало романтических отношений, которые будут развиваться стремительно.

Весы: Первая половина дня – благоприятное время для решения как профессиональных, так и личных проблем. Оно хорошо подходит для общения, реализации совместных проектов, разнообразных встреч. Вы понравитесь новым знакомым и отлично поладите со старыми друзьями, сумеете отстоять свои интересы, при этом никого не обидев и не огорчив.

Скорпион: Дела, настойчиво требующие вашего внимания, вас совершенно не интересуют, зато вы с удовольствием займетесь тем, что не так уж важно и срочно. Как ни странно, именно такая тактика окажется выигрышной: то, за что вы возьметесь исключительно по велению души, и принесет вам максимальную выгоду.

Стрелец: Очень напряженный и выматывающий день. Вам захочется отдохнуть и расслабиться, но окружающие этого не позволят. Придется заниматься чужими делами, исправлять чужие ошибки, улаживать чужие конфликты. Возможны встречи с людьми, которые вам крайне неприятны.

Козерог: Ваша персона может оказаться в центре всеобщего внимания. Окружающие будут проявлять только добрые эмоции, хвалить вас и стараться помочь во всех начинаниях. Не стоит откровенно пользоваться таким положением и требовать бонусов. Лучше проявите дружелюбие, и ваш авторитет только упрочится.

Водолей: Как бы трудно ни начинался день, не сдавайтесь. Да, проблем и сложностей не избежать, но пройдет совсем немного времени, и вы обязательно добьетесь успеха, причем помогут вам в этом люди, от которых вы не ожидали ничего подобного.

Рыбы: Вы ставите перед собой высокие цели, но пока не знаете, как их достичь – именно поэтому день получается беспокойным и довольно бессвязным. Важно не торопиться: чем тщательнее вы обдумаете план действий, тем меньше сил будет потрачено впустую. Полагайтесь на собственную интуицию, ее подсказки куда точнее, чем советы окружающих.

Автор: Вадим Рудаков