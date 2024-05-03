Любовный гороскоп на сегодня, 4 мая 2024 года по знакам зодиака

21:46, 03 май 2024

Любовный гороскоп на сегодня, 4 мая 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

В этот день кто-то испытывает к вам сильные романтические чувства. Присмотритесь внимательнее к окружающим – высока вероятность, что вы наконец заметите того, кто страстно влюблен в вас. Если эта персона откровенно страдает из-за неразделенной любви, постарайтесь проявить сочувствие и помочь ей справиться с эмоциями. Однако если вы категорически не заинтересованы в отношениях, лучше прямо обозначить свою позицию, чтобы избежать ложных надежд.

Телец

Сегодня, прогуливаясь по знакомым улочкам родного города, постарайтесь не слишком погружаться в свои мысли. Будьте начеку, ведь именно во время такой прогулки вы можете повстречать свою вторую половинку или человека, достойного вашего внимания. Было бы крайне обидно упустить этот судьбоносный шанс из-за рассеянности.

Близнецы

В этот день поведение вашего любимого человека может показаться вам нелогичным и совсем не соответствующим вашим представлениям об идеальном партнере. Увы, придется смириться с тем, что даже самые близкие люди не всегда поступают так, как нам хотелось бы. Попробуйте принять это с пониманием.

Рак

Сегодня исполнится ваше заветное желание, которое, скорее всего, будет связано с личной жизнью и отношениями с любимым человеком. Однако реализация мечты может слегка разочаровать вас, не оправдав всех ожиданий. Поэтому старайтесь не строить чрезмерных иллюзий и радоваться тому, что получите, невзирая на возможные несовершенства.

Лев

В этот день вашему партнеру не придется тратить много сил на решение ваших проблем, ведь вы прекрасно справитесь самостоятельно. Его роль будет заключаться лишь в том, чтобы мягко подтолкнуть вас в нужном направлении, подсказать верные мысли и действия там, где это необходимо.

ДеваСегодня высока вероятность встречи с людьми из вашего прошлого, которые когда-то играли значительную роль в вашей личной жизни. И в этот день они могут вновь повлиять на ваши отношения с любимым человеком, если вы не воспрепятствуете этому.

Весы

День будет удачным для совершения покупок, но лишь в том случае, если вы отправитесь по магазинам в компании своей второй половинки и купите только то, что одобрит ваш партнер. Не забывайте, что шопинг может оказаться не слишком приятным занятием для вашей половинки, поэтому старайтесь не злоупотреблять ее/его вниманием.

Скорпион

Наконец-то в этот день вы сможете расплатиться с надоедливыми делами, вернуть долги (в том числе и любовные) и отправиться в свободное плавание, о котором так долго мечтали. Главное, чтобы вас случайно не прибило к берегам, где разбиваются корабли любви.

Стрелец

Возможно, причина ваших неурядиц с партнером кроется в том, что вы неправильно назвали свои отношения. Проведите своего рода "ребрендинг" - переосмыслите и назовите то, что происходит между вами, по-новому. Вспомните капитана Врунгеля: как вы назовете свою "яхту", так она и поплывет!

Козерог

В этот день вашему любимому человеку придется приложить немало усилий, чтобы убедить вас в какой-то истине, с которой вы по разным причинам не будете соглашаться. В результате вам либо удастся достичь консенсуса, либо кому-то придется изменить свою точку зрения. Главное - постарайтесь не доводить дискуссию до ссоры.

Водолей

Сегодня вы, наконец, осознаете, какой драгоценный клад заключен в вашей личности! "Лучше поздно, чем никогда", - одобрительно улыбаются звезды, хотя и тревожатся о непредсказуемых последствиях этого открытия в вашей личной жизни. Главное - не зазнавайтесь слишком сильно!

Рыбы

Сегодняшний день станет прекрасным поводом вспомнить чье-то детство: либо ваше собственное, либо вашей второй половинки. Отправляйтесь в родную школу одного из вас, пообщайтесь с бывшими учителями, прогуляйтесь по шумным коридорам с запахом мела и воспоминаний. Волна ностальгии захлестнет вас, а вслед за ней придет и волна нежности друг к другу.

Автор: Вадим Рудаков