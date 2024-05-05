Гороскоп на сегодня, 6 мая 2024 года, для всех знаков зодиака

20:08, 05 май 2024

В начале новых деяний и проектов помните, что сегодня вы можете положиться только на свои собственные силы. Те, кто обещает помощь и поддержку, под влиянием обстоятельств будут вынуждены изменить свои решения. Этот день связан с проявлением таких качеств, как хитрость, коварство, беспринципность и стремление к власти. Поэтому трудности испытают те, кто привык действовать открыто и избегает всяческих интриг.

Сфера романтических отношений находится под негативным влиянием. Возможны измены, расставания, разочарование в партнере. Наименьший ущерб понесут пары, в чьих отношениях присутствуют не только доверие, но и взаимное уважение.

Овны смогут многого добиться, если будут расторопны. Чем более высокие цели они поставят, тем более значительными будут результаты их усилий в любви и отношениях.

Тельцы ощутят прилив жизненных сил. Они неутомимы и способны браться за несколько дел одновременно. Этот день благоприятен для творческой реализации, раскрытия талантов. Но не стоит зацикливаться на материальных целях.

Близнецы преодолеют трудности и добьются желаемого. Возможен прогресс в важных делах. Появятся блестящие идеи, которые они смогут воплотить со старыми друзьями. Наладятся отношения с коллегами, есть шанс заручиться поддержкой руководства.

Для Раков день не самый благоприятный в плане личных отношений. Не рекомендуется заводить новые знакомства - вы склонны сближаться с теми, кто не принесет ничего хорошего.

Львов ждет спокойный благоприятный день без серьезных преград. Нет нужды спешить - двигайтесь вперед в комфортном темпе. Некоторые Львы получат смелые идеи, но предпочтут не делиться ими, избегая лишних проблем.

Девы блестяще справятся с работой, укрепят профессиональные позиции и добьются поддержки влиятельных людей. Переговоры пройдут плодотворно. Некоторым Девам предложат участие в перспективном проекте.

Весы будут слишком серьезно к себе относиться. Любые шутки в свой адрес они сочтут оскорблениями, а безобидные замечания вызовут острую реакцию. Это может привести к серьезным проблемам с близкими, ссора легко перерастет в конфликт.

Скорпионы получат удовольствие от дел, требующих усидчивости, концентрации внимания. Их расчеты будут безошибочны, а планы - реалистичны. Стоит прислушаться к советам старших родственников.

Стрельцов ждут проблемы, которые будут усугубляться по мере приближения вечера. Трудный утомительный день заставит израсходовать все силы. Стрельцы легко поддадутся на провокации в напрасной надежде избежать конфликтов.

Козероги сами создадут себе трудности, решив вернуться к давним проблемам прошлого. Толку от этого будет мало, зато они лишь в очередной раз поломают голову над вопросами без ответов. Не стоит резко менять жизнь.

Водолеям пора позаботиться о себе, уделив внимание собственным делам и мыслям. Этот день хорош для наведения порядка, приятных процедур, гастрономических изысков. Успехи на работе будут скромны, но вряд ли огорчат.

Окружающие по достоинству оценят стремление Рыб к гармонии и чистоте. Несмотря на энтузиазм, возможны неприятные моменты: закроется любимое кафе или отменят развлекательное мероприятие.

Автор: Вадим Рудаков