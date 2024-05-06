Гороскоп на сегодня, 7 мая 2024 года, для всех знаков зодиака

20:26, 06 май 2024

Новый день начинается в спокойной и умиротворенной атмосфере. Это прекрасная возможность завершить ранее начатые дела и проекты, которые по тем или иным причинам были отложены. После того, как вы разгребете накопившиеся задачи, у вас появится пространство для размышлений и планирования новых начинаний. В этот благоприятный период можно обсудить свежие идеи с единомышленниками, поделиться видением с теми, кто разделяет ваши взгляды и устремления. Близким людям стоит уделить внимание, поговорить о том, что вызывает тревогу и беспокойство. Если в процессе диалога возникнет потребность в поддержке, будьте уверены - ее без труда можно будет получить.

Однако во второй половине дня ситуация может измениться. Появятся причины для волнений и переживаний. Многим придется участвовать в жарких спорах, отстаивая свою правоту. Отношения с близкими людьми могут осложниться, не исключены ссоры, которые рискуют затянуться надолго. В это время потребуется проявить мудрость и терпение, чтобы не допустить разрастания конфликтов.

Овны могут рассчитывать на удачную первую половину дня, когда их ждут успехи и случайные победы. Интуиция будет верным проводником, не дав сбиться с истинного пути. Друзья и союзники готовы поддержать в начинаниях, и благодаря их помощи вы добьетесь блестящих результатов. Также есть шанс получить покровительство влиятельных людей, продвинуться по карьерной лестнице или преуспеть в бизнесе.

Тельцы проведут благоприятный день для общения. Любые встречи и беседы пройдут именно так, как вам хотелось бы. Вы с легкостью завоюете симпатии окружающих, найдете не только единомышленников, но и новых друзей. Возможно начало головокружительного романтического приключения. Этот период подходит для интеллектуального труда, исследовательской работы, изучения иностранных языков.

Близнецы будут склонны заниматься чем угодно, только не теми делами, которые требуют первоочередного внимания в данный момент. Ваш интерес обратится к вопросам философии и мироустройства. Вы с увлечением будете размышлять о том, как достичь всеобщей справедливости и счастья для всех на земле. Пока вы углублены в высокие материи, конкуренты и недоброжелатели могут воспользоваться ситуацией, чтобы попытаться поколебать ваши позиции.

Ракам не стоит ждать слишком многого от этого дня. Он сложится по-настоящему удачно лишь в том случае, если вы сами проявите инициативу, приложите максимум усилий и будете трудиться не покладая рук. Однако сегодня вы, вероятно, предпочтете просто плыть по течению, позволяя окружающим делать все за вас. Такой подход может привести лишь к скромным достижениям.

Для Львов наступает удачное время, которым необходимо воспользоваться сполна, поскольку потом ситуация усложнится. Успехи в работе будут настолько значительными, что вызовут зависть у окружающих. Остерегайтесь нажить врагов в этот период. От давних союзников поступят интересные предложения, на которые можно смело отвечать согласием, не опасаясь подвоха.

Девам в первой половине дня потребуется проявить осторожность, поскольку в это время кто-то может попытаться ввести вас в заблуждение или воспользоваться вашей добротой в корыстных целях. Однако постепенно влияние негативных тенденций пойдет на спад, и многие волновавшие вас ранее вопросы разрешатся. Тем не менее, браться за новые начинания пока не стоит — на пути возникнут трудно преодолимые преграды.

Весы смогут добиться успехов, но для этого им потребуется настойчивость. Одной только удачи будет недостаточно, обстоятельства не всегда сложатся в вашу пользу. Целеустремленность позволит одержать верх над влиянием негативных тенденций и факторов. Вероятно улучшение финансового положения, возможно возвращение старого долга.

Скорпионы будут необычайно деятельны и смогут многого добиться. Чувствительность и восприимчивость к красоте и прекрасному усилятся, поэтому посещение музеев, театров или иных культурных мероприятий окажется весьма кстати. Вы почувствуете прилив сил и с энтузиазмом возьметесь за любую работу, однако подобная неразборчивость вам не повредит.

Для Стрельцов этот день подходит для предварительных переговоров, обсуждения условий сотрудничества, встреч с потенциальными работодателями. Окончательные решения будут приняты позднее, и они не разочаруют ваших ожиданий, так что запаситесь терпением. Финансовые перспективы благоприятны, можно позволить крупные покупки, приобретение ювелирных изделий или произведений искусства. Также есть возможность завязать полезные знакомства.

Козероги переживут крайне противоречивый и очень утомительный период. Вы будете нуждаться в отдыхе и покое, но не получите ни того, ни другого. Окружающие постоянно будут обращаться за вашей помощью, и вы просто не сможете отказать людям, которые к вам обратятся. Некоторые представители знака так увлекутся чужими делами, что начисто забудут о своих собственных.

Водолеям день сложится неплохо при условии, что вы не позволите малознакомой женщине вмешаться в ваши дела. Возможно, она руководствуется благими намерениями, но результат ее вмешательства все равно окажется печальным для вас. Нежелательно обсуждать личные проблемы с представительницами прекрасного пола или делиться с ними секретами.

Рыбам стоит действовать решительно и не лениться искать новые способы преодоления препятствий, которые давно стоят на их пути. У вас есть шанс добиться значительных успехов, хоть и не сразу. Чем более настойчивыми вы будете, тем лучших результатов сможете достичь. В этот период нежелательно приобретать одежду, украшения или аксессуары, поскольку ваше внимание будет привлекать экстравагантные и необычные вещи, которые вы вряд ли станете носить в повседневной жизни.

Автор: Вадим Рудаков