Гороскоп на сегодня, 9 мая 2024 года, для всех знаков зодиака

21:29, 08 май 2024

В этот день преобладает атмосфера легкомыслия, ветрености и страстного стремления к новым впечатлениям. Даже самые осмотрительные и рассудительные люди совершают необдуманные, импульсивные поступки, поддаваясь порывам эмоций и забывая о том, к каким непредсказуемым последствиям это может привести. Однако, несмотря на эту тенденцию к безрассудству, день обещает быть благоприятным, ведь звезды щедро осыпают нас маленькими радостями, приятными сюрпризами и удачными совпадениями.

Если мы сможем проявить терпимость и не будем судить окружающих слишком строго, то сохраним гармоничные отношения с близкими людьми. В конце концов, в этот день глупости совершают практически все, поэтому к происходящему стоит относиться с философским спокойствием.

Овны в этот день будут переполнены оригинальными идеями и интересными возможностями для их воплощения в жизнь. Их творческий потенциал достигнет невероятных высот, и они смогут сделать удивительные открытия или придумать нечто поистине новаторское. Люди, лишенные самостоятельного творческого начала, будут тянуться к Овнам, видя в них вдохновляющий пример.

Для Тельцов негативные тенденции постепенно утратят свою силу, и они смогут вздохнуть с облегчением. Проблемы, беспокоившие их ранее, неожиданно разрешатся сами собой, не требуя от них особых усилий. Возможны денежные поступления, а также выгодное деловое предложение, которое значительно улучшит их финансовое положение.

Близнецам, напротив, придется столкнуться с крайне неблагоприятным днем. Лишь утренние часы принесут им удачу, поэтому им следует проснуться пораньше. Остальное время будет наполнено тяжелым трудом, неприятными делами и бесполезной суетой. Их ни на минуту не оставят в покое, и вскоре они захотят хотя бы ненадолго укрыться от всех, даже от самых близких людей.

Для Раков этот день может стать одним из самых сложных в неделе. Их отношения с руководством резко ухудшатся из-за их привычки слишком часто и громко высказывать свое мнение, что может нажить им врагов. Возможны разногласия с людьми, с которыми они долго и плодотворно сотрудничали. Некоторые Раки всерьез задумаются о том, чтобы кардинально изменить свое деловое окружение.

Львов ожидает сильное влияние благоприятных тенденций, и день пройдет для них весьма удачно. Во всех начинаниях им будет сопутствовать успех, даже в совершенно новых делах они быстро добьются значительных достижений. Этот день также прекрасно подходит для общения как с женщинами, так и с представителями сильного пола. Не исключено получение интересных деловых предложений.

Девы, напротив, столкнутся с влиянием негативных тенденций. Особенно тяжело сложится первая половина дня - в это время у них все будет валиться из рук, и они не смогут справиться даже с простейшими задачами. Однако, постепенно Девам удастся выработать верную тактику, и уже ближе к середине дня они начнут добиваться первых, пусть и скромных, но поднимающих настроение успехов.

Весы будут очень быстро утомляться, в первую очередь от общения с людьми, которые ранее им очень нравились. В этот день им следует побыть наедине с собой, заняться чем-то неутомительным, но интересным. Возможно получение неприятных известий, касающихся денег или имущества, а некоторым представителям знака придется отправиться в дорогу, чтобы решить возникшие проблемы.

День едва ли порадует Скорпионов - он будет довольно скучным и невыразительным, практически не откроет новых возможностей, зато заставит их снова и снова мысленно возвращаться к совершенным в прошлом ошибкам. Конечно, анализ собственных поступков - дело полезное, но Скорпионам захочется совсем другого! И в этом вся проблема: отсутствие новых впечатлений будет действовать на них угнетающе.

Для Стрельцов этот день будет связан с получением какого-то необычного, труднообъяснимого, почти сверхъестественного опыта. Их интуиция станет необычайно острой, что поможет им догадываться об истинных намерениях людей, с которыми они имеют дело. Желательно, чтобы Стрельцы использовали свои способности не только в личных целях, но и помогали окружающим - и тогда их щедро вознаградят.

Козерогов ожидает благоприятный день, когда воплотить замыслы в жизнь окажется даже проще, чем они ожидали, благодаря удачным совпадениям. Хорошо пройдут публичные выступления, посещения семинаров, конференций и других подобных мероприятий. Если Козероги ищут работу, им следует напомнить о себе тем, с кем они ранее сотрудничали, - у таких людей могут быть для них интересные предложения.

Водолеям необходимо будет проявить сдержанность, ведь как только они позволят волю эмоциям, все начнет идти из рук вон плохо. Помощь придет от людей, от которых они не ждали ничего хорошего, и им не следует скрывать своей благодарности, если они не хотят нажить влиятельных врагов. В поездках Водолеям нужно быть осторожнее, так как возможны различные неприятности в пути, в том числе очень серьезные.

Рыбы встретят легкий, гармоничный день, когда им будет улыбаться удача. Они добьются успеха во многих делах, в том числе совершенно новых для них. Вероятно, они получат высокую награду за свои труды, причем никто не усомнится в том, что они ее заслужили. Этот день будет благоприятным для развития и укрепления

Автор: Вадим Рудаков