Гороскоп на сегодня, 10 мая 2024 года, для всех знаков зодиака

22:08, 09 май 2024

День обещает быть насыщенным и напряженным. Общение в этот период может быть затруднительным, поскольку немногие будут склонны идти на компромиссы, что чревато частыми конфликтами. Кроме того, люди будут подвержены влиянию сиюминутных желаний и порывов, что также может стать причиной ссор и необдуманных поступков, о которых впоследствии придется сожалеть. Тем не менее, в настоящий момент потворство собственным капризам будет дарить ощущение счастья и поднимать настроение. Вероятны значительные траты и расходы.

Если вам удастся учесть интересы близких, примирить конфликтующие стороны, то семейные мероприятия и совместный отдых пройдут неплохо и доставят радость. Однако для тех, кто привык настаивать на своем, день обещает быть неприятным. В финансовых делах необходима осторожность, недопустимо даже малейшее нарушение закона.

Овен: Этот день будет связан со значительными расходами; вы склонны тратить деньги легко и беспечно, рискуя оказаться на мели, если не возьмете себя в руки. На работе вы неплохо справляетесь, но ваших успехов никто не замечает, что многим Овнам покажется крайне обидным. Возможны вспыльчивые, необдуманные поступки и вызывающие высказывания - таким образом вы надеетесь привлечь долгожданное внимание.

Телец: Этот день обещает быть очень простым и приятным. Вам будет совершенно ясно, что и почему происходит, не останется никаких сомнений в правильности выбранного пути. Настолько уверенные в своей скорой победе, вы даже не будете прислушиваться к советам и рекомендациям тех, кто совсем недавно был для вас непререкаемым авторитетом.

Близнецы: Перемены, происходящие на работе и дома, заставят вас изменить планы, но вы будете только рады этому - ведь открываются новые возможности, которыми можно воспользоваться. Подходящий день для неформального общения с руководством или коллегами, важные переговоры желательно проводить в обстановке, где вы сможете чувствовать себя комфортно и расслабленно. Можно покупать необходимые вам для работы вещи, инструменты и оргтехнику.

Рак: Вы рискуете стать заложником собственных негативных эмоций, идя у них на поводу, что ни к чему хорошему не приведет. Для решения профессиональных и личных проблем необходимо хладнокровие. Кроме того, рекомендуется прислушиваться к советам знающих людей, так как не всем Ракам удастся самостоятельно принять верное решение.

Лев: В этот день вы будете нуждаться в поддержке близких больше, чем обычно. Без нее справиться даже с привычными делами будет нелегко. К счастью, в помощи вам не откажут; более того, у многих Львов появятся новые преданные союзники. Благоприятный день для учебы; любая информация будет усваиваться быстро, легко будут приобретаться полезные навыки.

Дева: Серьезных проблем этот день не предвещает, но любое возникающее затруднение будет казаться настоящей катастрофой. К счастью, рядом окажутся люди, готовые поднять вам настроение, оказать поддержку, вдохновить - словом, сделать всё возможное, чтобы жизненные невзгоды не смогли выбить вас из седла. Однако с женщинами стоит быть осторожнее: за их внешней доброжелательностью может скрываться коварство.

Весы: Нагрузки увеличатся, вы получите много новых заданий, к тому же немало времени отнимет решение рутинных проблем. У многих Весов просто не останется времени на то, что им действительно интересно. Впрочем, самые организованные и расторопные представители знака справятся со всем.

Скорпион: От вас потребуется лишь быть собой и вести себя естественно - этого будет достаточно, чтобы найти новых союзников, завоевать симпатии интересующей вас особы, кардинально изменить свою жизнь к лучшему. Появится возможность проявить таланты, о которых ранее никто не догадывался.

Стрелец: Не стоит беспокоиться из-за проблем, возникающих в начале дня - они решатся быстро и без героических усилий с вашей стороны. Правда, в это время лучше держаться в тени и лишний раз не попадаться на глаза руководству и тем, от кого может зависеть ваше профессиональное будущее.

Козерог: Утро порадует хорошими новостями, удачными совпадениями и другими приятными сюрпризами. К тому же в это время вы будете энергичны и сами удивитесь тому, сколько дел успеете сделать всего за несколько часов. Крупные покупки тоже лучше совершать в первой половине дня.

Водолей: В этот день сохранять спокойствие будет нелегко: окружающие то и дело будут провоцировать вас, а порой и намеренно испытывать ваше терпение. Недоброжелатели сегодня будут особенно остры на язык, и сдержать обиду, услышав очередное язвительное замечание, будет крайне тяжело. Постарайтесь сделать всё возможное, чтобы избежать конфликтов.

Рыбы: Этот день пройдет неплохо, если вы возьмете на себя решение организационных и финансовых вопросов. Вообще, чем меньше вы будете ждать от других, тем лучше. Самостоятельная работа утомительна, но значительно эффективнее приятного, но бессмысленного сотрудничества.

Автор: Вадим Рудаков