Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »
logtype

Гороскоп на сегодня, 11 мая 2024 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 11 мая 2024 года, для всех знаков зодиака

23:37, 10 май 2024

Начало дня может показаться довольно сложным, особенно для людей с повышенной чувствительностью и эмоциональностью. Справиться с гнетущим настроением меланхолии, которое никак не способствует решению возникающих трудностей, будет нелегкой задачей. Любые препятствия на пути будут казаться непреодолимыми, а каждое разногласие с окружающими заставит задуматься о собственном одиночестве в этом мире.

Однако вскоре ситуация изменится к лучшему, жизнь засияет новыми красками, появится желание занять более активную позицию и начать действовать. Вторая половина дня подходит для решения любых важных вопросов. В этот период будет нетрудно найти союзников, помощников и единомышленников, которые поддержат вас.

Овен
Этот день связан с подведением итогов и анализом событий недавнего прошлого. Сохранить объективность будет непросто: вы будете стараться убедить себя и других в правильности своих действий, даже если факты свидетельствуют об обратном. На работе могут возникнуть недопонимания, и не всем представителям знака удастся найти общий язык с руководством.

Телец
Доверяйте только тем, кто уже не раз доказал свою преданность. Желающих ввести вас в заблуждение будет предостаточно, особенно в первой половине дня. Держите свои идеи и планы при себе, чтобы никто не смог воспользоваться ими в своих интересах. С деньгами также стоит быть осторожнее, потому что вероятность потерять их сегодня велика.

Близнецы
Один из самых сложных дней недели. Будьте предельно осторожны и старайтесь не допустить даже незначительных ошибок. Важные дела, требующие внимания к деталям и аккуратности, лучше отложить. Нежелательно заниматься оформлением документов или встречаться с чиновниками.

Рак
День может преподнести неприятные сюрпризы, особенно для тех представителей знака, которые рассчитывали на легкие победы. Вместо этого вас ждут сложные дела, новые обязанности, а также напоминание о каких-то неприятных событиях прошлого и старых долгах. Не опускайте руки: со всем можно разобраться, если сохранять спокойствие.

Лев
Основанием для успеха будут позитивные мысли и уверенность в своих силах. Доброе отношение к себе и людям поможет привлечь помощников, ведь сегодня без поддержки не обойтись: бизнес и карьера будут тормозиться. Не забудьте поблагодарить всех, кто оказался неравнодушным, но не хвалитесь своими достижениями.

Дева
Все будет идти то хорошо, то очень плохо – скучать вам точно не придется. Решения нужно будет принимать быстро, а к изменениям ситуации приспосабливаться еще быстрее, так что способность импровизировать сегодня вам наверняка пригодится. Возможны незначительные финансовые потери, и покупки едва ли будут удачными.

Весы
Удачный день, который принесет вам даже больше, чем вы ожидали, откроет новые возможности и порадует приятными сюрпризами. Благоприятный день для выхода на новую работу, начала деловых отношений или участия в совместных проектах. Вы будете прислушиваться к конструктивной критике, вовремя исправлять ошибки, что позволит не только получить нужный результат, но и заслужить уважение окружающих.

Скорпион
Не стоит браться за что-то новое, лучше ограничиться решением привычных, давно знакомых задач. Вам придется противостоять довольно влиятельным людям, но у вас будет достаточно сил, чтобы защитить свои интересы. Не исключены конфликты со старшими родственниками.

Стрелец
В вашу голову будут приходить странные идеи. Кому-то они могут показаться смелыми и оригинальными, но большинство здравомыслящих людей сочтет ваши замыслы труднореализуемыми и не заслуживающими внимания. Однако это не помешает вам попытаться воплотить планы в жизнь; результат же ваших усилий будет совершенно неожиданным. Нежелательно заключать сделки или подписывать долгосрочные контракты.

Козерог
В этот день вы будете принимать решения, не проявляя обычно свойственной вам осмотрительности, и в результате совершите ошибки, исправление которых потом отнимет у вас немало сил и времени. Возможны денежные поступления, однако они будут не столь значительными, как хотелось бы. Некоторые запланированные покупки придется отложить.

Водолей
Вы очень хорошо знаете, чего хотите, и ни на что другое не согласитесь, даже если вас будут уговаривать. Людям, привыкшим манипулировать окружающими и использовать их в своих интересах, будет очень трудно иметь с вами дело — неудивительно, что они предпочтут держаться подальше. Зато в тех, кому удастся сегодня не поссориться с вами, можно будет не сомневаться: они настоящие друзья.

Рыбы
Важные дела планируйте на первую половину дня: в это время жизненный потенциал будет выше, а ваше самочувствие – лучше. Дружеские встречи должны пройти неплохо, а если вы предпочтете пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, то сможете обсудить рабочие вопросы и найти решение какой-то общей проблемы.

Любовный гороскоп на сегодня, 11 мая 2024 года по знакам зодиака

Читайте также:

Любовный гороскоп на сегодня, 11 мая 2024 года по знакам зодиака
Автор: Вадим Рудаков
Теги: Гороскоп на сегодня
Читайте также

Гороскоп на сегодня, 4 апреля 2024 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 4 апреля 2024 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 11 марта 2024 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 11 марта 2024 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на 6 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 6 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 9 декабря 2018 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 9 декабря 2018 года для всех знаков зодиака


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok