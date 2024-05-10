Гороскоп на сегодня, 11 мая 2024 года, для всех знаков зодиака

23:37, 10 май 2024

Начало дня может показаться довольно сложным, особенно для людей с повышенной чувствительностью и эмоциональностью. Справиться с гнетущим настроением меланхолии, которое никак не способствует решению возникающих трудностей, будет нелегкой задачей. Любые препятствия на пути будут казаться непреодолимыми, а каждое разногласие с окружающими заставит задуматься о собственном одиночестве в этом мире.

Однако вскоре ситуация изменится к лучшему, жизнь засияет новыми красками, появится желание занять более активную позицию и начать действовать. Вторая половина дня подходит для решения любых важных вопросов. В этот период будет нетрудно найти союзников, помощников и единомышленников, которые поддержат вас.

Овен

Этот день связан с подведением итогов и анализом событий недавнего прошлого. Сохранить объективность будет непросто: вы будете стараться убедить себя и других в правильности своих действий, даже если факты свидетельствуют об обратном. На работе могут возникнуть недопонимания, и не всем представителям знака удастся найти общий язык с руководством.

Телец

Доверяйте только тем, кто уже не раз доказал свою преданность. Желающих ввести вас в заблуждение будет предостаточно, особенно в первой половине дня. Держите свои идеи и планы при себе, чтобы никто не смог воспользоваться ими в своих интересах. С деньгами также стоит быть осторожнее, потому что вероятность потерять их сегодня велика.

Близнецы

Один из самых сложных дней недели. Будьте предельно осторожны и старайтесь не допустить даже незначительных ошибок. Важные дела, требующие внимания к деталям и аккуратности, лучше отложить. Нежелательно заниматься оформлением документов или встречаться с чиновниками.

Рак

День может преподнести неприятные сюрпризы, особенно для тех представителей знака, которые рассчитывали на легкие победы. Вместо этого вас ждут сложные дела, новые обязанности, а также напоминание о каких-то неприятных событиях прошлого и старых долгах. Не опускайте руки: со всем можно разобраться, если сохранять спокойствие.

ЛевОснованием для успеха будут позитивные мысли и уверенность в своих силах. Доброе отношение к себе и людям поможет привлечь помощников, ведь сегодня без поддержки не обойтись: бизнес и карьера будут тормозиться. Не забудьте поблагодарить всех, кто оказался неравнодушным, но не хвалитесь своими достижениями.

Дева

Все будет идти то хорошо, то очень плохо – скучать вам точно не придется. Решения нужно будет принимать быстро, а к изменениям ситуации приспосабливаться еще быстрее, так что способность импровизировать сегодня вам наверняка пригодится. Возможны незначительные финансовые потери, и покупки едва ли будут удачными.

Весы

Удачный день, который принесет вам даже больше, чем вы ожидали, откроет новые возможности и порадует приятными сюрпризами. Благоприятный день для выхода на новую работу, начала деловых отношений или участия в совместных проектах. Вы будете прислушиваться к конструктивной критике, вовремя исправлять ошибки, что позволит не только получить нужный результат, но и заслужить уважение окружающих.

Скорпион

Не стоит браться за что-то новое, лучше ограничиться решением привычных, давно знакомых задач. Вам придется противостоять довольно влиятельным людям, но у вас будет достаточно сил, чтобы защитить свои интересы. Не исключены конфликты со старшими родственниками.

Стрелец

В вашу голову будут приходить странные идеи. Кому-то они могут показаться смелыми и оригинальными, но большинство здравомыслящих людей сочтет ваши замыслы труднореализуемыми и не заслуживающими внимания. Однако это не помешает вам попытаться воплотить планы в жизнь; результат же ваших усилий будет совершенно неожиданным. Нежелательно заключать сделки или подписывать долгосрочные контракты.

Козерог

В этот день вы будете принимать решения, не проявляя обычно свойственной вам осмотрительности, и в результате совершите ошибки, исправление которых потом отнимет у вас немало сил и времени. Возможны денежные поступления, однако они будут не столь значительными, как хотелось бы. Некоторые запланированные покупки придется отложить.

Водолей

Вы очень хорошо знаете, чего хотите, и ни на что другое не согласитесь, даже если вас будут уговаривать. Людям, привыкшим манипулировать окружающими и использовать их в своих интересах, будет очень трудно иметь с вами дело — неудивительно, что они предпочтут держаться подальше. Зато в тех, кому удастся сегодня не поссориться с вами, можно будет не сомневаться: они настоящие друзья.

Рыбы

Важные дела планируйте на первую половину дня: в это время жизненный потенциал будет выше, а ваше самочувствие – лучше. Дружеские встречи должны пройти неплохо, а если вы предпочтете пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, то сможете обсудить рабочие вопросы и найти решение какой-то общей проблемы.

Автор: Вадим Рудаков