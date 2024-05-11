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Гороскоп на сегодня, 12 мая 2024 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 12 мая 2024 года, для всех знаков зодиака

23:14, 11 май 2024

Для многих знаков зодиака этот день может оказаться весьма непростым в профессиональной сфере. Решение текущих рабочих задач потребует гораздо больше усилий, чем обычно, а перед теми, кто возьмется за новые проекты, могут возникнуть серьезные препятствия. Коллегам и деловым партнерам будет нелегко найти общий язык, поскольку каждый будет замечать недостатки окружающих, но предпочтет не обращать внимания на собственные слабости.

Однако в личных отношениях ситуация выглядит более благоприятной, и здесь будут преобладать позитивные тенденции. Возможны приятные новые знакомства и зарождение романтических увлечений. Домашние хлопоты не покажутся утомительными, а общение с близкими людьми будет доставлять удовольствие.

Овны, настроенные на миролюбие и готовые идти на компромисс, смогут провести этот день удачно. Лучше избегать открытых конфликтов и ссор любой ценой. Возможны денежные поступления, ценные подарки, в том числе неожиданные.

Тельцам предстоит нелегкий период, когда придется расплачиваться за допущенные ранее серьезные ошибки. Найти выход из сложившейся ситуации будет крайне трудно, потребуется проявить изворотливость и хитрость. Не исключены финансовые потери из-за легкомысленного обращения не только с собственными, но и с чужими деньгами.

Для Близнецов наступает подходящий момент для начала какого-то масштабного и важного дела. Однако торопиться не стоит, попытки опережать события окажутся бесполезными. Временами лучше сдерживать темп и выжидать, чтобы иметь возможность тщательно продумать решение всех возникающих вопросов. Благоприятный день для общения с людьми искусства, которое расширит ваши горизонты.

Продолжается благоприятный период для Раков. Наступил отличный день для отдыха, путешествий и посещения светских мероприятий. Вы будете находиться на виду, и ваши достоинства не останутся незамеченными. Если давно хотели произвести неизгладимое впечатление на кого-то, воспользуйтесь этим моментом.

Львам предстоит непростой день в профессиональной сфере. Решение деловых вопросов будет даваться гораздо хуже и медленнее обычного, ошибки станут допускаться чаще, а с руководством и коллегами возникнут ссоры из-за пустяков. Но больше всего беспокойства вызовут разногласия с теми, кто раньше всегда поддерживал вас. Несмотря на правоту, игнорировать чужую точку зрения будет нельзя.

Для Дев наступает благоприятное время для начала работы над новыми проектами и проявления инициативы. Ваши идеи будут высоко оценены, и окружающие готовы предложить поддержку. Критика в ваш адрес может идти только от завистников, на нее не стоит обращать внимания. Сегодня вы можете ставить перед собой очень высокие цели, не сомневаясь в том, что вскоре их достигнете.

Этот день категорически не подходит Весам для участия в каких-либо авантюрах, сомнительных предприятиях и интригах. Будет нелегко разобраться в людях и понять, кому из окружающих можно доверять, а кто пытается использовать вас в своих интересах. Некоторым Весам неожиданно окажут поддержку влиятельные люди, к которым они ранее относились настороженно.

День обещает быть крайне нестабильным в эмоциональном плане, что создаст трудности как для самих Скорпионов, так и для их близких. С вами будет нелегко иметь дело, поскольку вы станете руководствоваться исключительно собственными желаниями, забывая о просьбах и обещаниях, данных ранее. Не рекомендуется браться за серьезные дела, в том числе домашние, так как велик риск, что вы не доведете их до конца.

Стрельцам удастся решить личные проблемы, разобраться в собственных чувствах и желаниях, понять эмоциональное состояние любимого человека. Можно строить планы на будущее вместе с членами семьи, разногласий не возникнет. Финансовая ситуация будет благоприятной, позволяя совершать крупные покупки и баловать близких неожиданными подарками.

Скучным этот день точно не будет для Козерогов. Полученная с утра информация заставит скорректировать планы, но все перемены окажутся приятными. Не упустите шанс повидаться с человеком, по которому в последнее время скучали - даже если ранее в ваших отношениях были какие-то проблемы, сегодня они не помешают взаимопониманию.

Водолеев ожидает приятное известие, которое сыграет важную роль в их жизни. Жажда новых открытий и переживаний будет руководить вашими поступками, многие из которых могут показаться окружающим легкомысленными, но не заслуживают ни осуждения, ни упреков. К поступающим даже деловым предложениям не стоит относиться слишком серьезно, пройдет немало времени прежде, чем будет принято окончательное решение.

Рыбам в этот день следует опасаться чрезмерного увлечения мелочами, которое не позволит заметить главное. Это может стать причиной ошибок и просчетов, если вы не прислушаетесь к советам старого друга или старшего родственника. Люди, искренне симпатизирующие вам, помогут встать на верный путь.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: Гороскоп на сегодня
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