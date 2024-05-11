Любовный гороскоп на сегодня, 12 мая 2024 года по знакам зодиака

23:17, 11 май 2024

Любовный гороскоп на сегодня, 12 мая 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

В этот день ваша душа будет жаждать праздника и отдыха от повседневной рутины. Звезды советуют вам открыто выразить это желание не перед собой, а перед вашим возлюбленным, ведь именно он сможет организовать незабываемый праздник наилучшим образом. Однако не забывайте, что это зависит от его желания и готовности. Ваша задача - убедить его и воодушевить так, чтобы он непременно захотел осчастливить вас этим событием.

Телец

Поверьте, у вашего любимого человека есть весомые причины уважать и ценить вас. Однако если сегодня вы заметите недостаток уважения в его отношении к вам, стоит задуматься: либо вы неправильно преподносите себя, либо он попросту не является героем вашего романа. Ваши дальнейшие решения и действия будут напрямую зависеть от того, к какому выводу вы придете.

Близнецы

В этот день дружеские отношения могут перерасти в нечто большее и выйти на новый, более глубокий уровень. Прекрасный день для того, чтобы вместе посетить выставку авангардного искусства или концерт классической музыки. Даже если вы с трудом отличаете Шишкина от Рембрандта, новые совместные впечатления укрепят вашу связь!

Рак

Сегодня вашему любимому человеку будет казаться, что у него безупречное чувство юмора, однако в ряде случаев вы можете с этим не согласиться. Звезды рекомендуют тактично намекать своей половинке, что некоторые темы вовсе не кажутся вам смешными, занятными или забавными.

Лев

В этот день ваш любимый человек захочет убедиться в том, что вы действительно лучший в мире партнер, единственный достойный быть его второй половинкой. Причем он может устроить достаточно практическую проверку, сравнивая вас с рядом других представителей вашего пола.

ДеваДля вас главное сегодня - не торопиться и не спешить. В суматохе вы рискуете не заметить что-то теплое, важное и ценное, что существует между вами и любимым человеком. В лучшем случае вы просто пройдете мимо этого, а в худшем - разрушите или сломаете. Подобно слону в посудной лавке, вы можете многое нечаянно испортить, если будете действовать опрометчиво.

Весы

В этот день вам следует поблагодарить своего любимого человека. За что именно - решать вам. Пусть даже просто за то, что он есть в вашей жизни и вы испытываете к нему любовь - это уже немало. Главное, чтобы ваша благодарность была искренней и шла от чистого сердца: любая фальшь лишь испортит ваши отношения.

Скорпион

Сегодня вашему любимому человеку будет довольно непросто сформулировать свои мысли и поведать вам о тех глубоких чувствах, которые давно переполняют его по отношению к вам. Однако рано или поздно он преодолеет свою робость, и вы все узнаете. Будьте готовы ко всему, что он хочет вам открыть.

Стрелец

В этот день вам стоит полностью доверять своей интуиции и своему любимому человеку. Скорее всего, эти источники не будут противоречить друг другу, так как будут подсказывать одинаково правильные решения. Однако в случае разногласий выбор придется делать только вам, полагаясь на здравый смысл.

Козерог

Наилучшим занятием для Козерогов в этот день будет поездка за город со всей семьей, включая родителей обоих партнеров - ведь кому еще можно доверить присмотр за детьми, как не родным людям? Звезды советуют вам с любимым человеком, взявшись за руки, отправиться в ближайший лес и... насобирать достаточно хвороста для костра на пару ближайших дней!

Водолей

Сегодня ваш любимый человек будет с радостью наблюдать за всеми вашими действиями, будучи абсолютно уверенным, что все, что вы делаете - исключительно к лучшему. Впрочем, вы сами не будете на сто процентов разделять его уверенность, периодически терзаясь сомнениями.

Рыбы

В этот день вы осознаете, насколько сильно изменилось то, что происходит в ваших отношениях с любимым человеком по сравнению с тем, что было несколько дней, месяцев или лет назад. Не стоит явно выказывать разочарование по этому поводу: возможно, раньше все было еще хуже.

Автор: Вадим Рудаков