Любовный гороскоп на сегодня, 14 мая 2024 года по знакам зодиака

21:59, 13 май 2024

Любовный гороскоп на сегодня, 14 мая 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

В этот день ваш возлюбленный будет чувствовать себя невероятно счастливым просто от того, что вы существуете в этом мире. Ваше присутствие наполнит их радостью и светом. Единственное, что от вас потребуется – не разочаровать свою вторую половинку, а это, как вы понимаете, совсем несложно и даже приятно.

Телец

Сегодня вам придется выполнить обещание, данное любимому человеку довольно давно, о котором вы, к сожалению, успели напрочь позабыть. Однако ваш партнер прекрасно помнит об этом, и непременно напомнит вам. Лучше заранее освежить в памяти это обещание самостоятельно.

Близнецы

Вы можете обнаружить источник нежных чувств там, где совсем не ожидали его найти. Исследуйте это непредвиденное явление – оно, безусловно, заслуживает вашего пристального внимания.

Рак

В этот день судьба предоставляет вам уникальную возможность обрести личное счастье или убедиться, что оно у вас уже есть. Заранее неизвестно, что именно для этого потребуется, но вы сами всё поймёте по ходу событий. Доверьтесь своей интуиции и следуйте её подсказкам.

Лев

Сегодня стоит на мгновение отвлечься от своих чувств к любимому человеку и взглянуть на него беспристрастно, чужими глазами. Возможно, это поможет вам лучше его понять, увидеть в нём что-то, что ранее было скрыто "розовыми очками". Иногда такой непредвзятый взгляд со стороны бывает очень полезен.

Дева"Вроде я не глух, а она не немая... Почему же друг друга мы не понимаем? Почему наши правды расходятся вспять? Не хотим – потому и не можем понять". Все ваши проблемы исходят из того, что вы зациклены на собственной точке зрения и не желаете взглянуть на ситуацию глазами своей второй половинки. Для разрешения конфликта требуется совсем немного – просто пожелать его разрешить.

Весы

Не стесняйтесь попросить помощи у своего любимого человека. В этом нет ничего постыдного, и вы не продемонстрируете свою слабость или беспомощность. Просто в данной ситуации вам будет гораздо сложнее справиться в одиночку, нежели вместе. В конце концов, вы близкие люди друг для друга.

Скорпион

Звёзды торопятся предупредить вас, чтобы вы не слишком рассчитывали на успех в этот день. Все ваши усилия могут пойти прахом по причине настолько незначительной, что поверить в это будет невозможно.

Стрелец

Устройте небольшой семейный вечер с просмотром хороших фильмов, настольными играми или чтением книг вслух. Предпочтительно читать детские сказки, чтобы создать атмосферу беззаботности, доброты, тепла и уюта, которой так не хватает вам и вашему любимому человеку в повседневной жизни.

Козерог

В этот день вы будете пребывать в восторженном состоянии от всего, что так или иначе связано с вашим любимым человеком. Вы будете без устали радоваться его достижениям, хвастаться его победами и гордиться тем, что именно вы являетесь его второй половинкой.

Водолей

Сегодня вашему любимому человеку будет очень сложно сосредоточиться на каком-либо процессе, поэтому он будет стараться изо всех сил, чтобы никто, включая вас, не заметил его рассеянности и невнимательности. Возможно, стоит пойти ему навстречу?

Рыбы

Сегодня главное для вас – быть предельно искренним с вашим любимым человеком. Любая попытка обмана или искажения реальности будет моментально раскрыта, выведена на чистую воду и наказана. Зачем вам нужны такие последствия?

Автор: Вадим Рудаков