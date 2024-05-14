Любовный гороскоп на сегодня, 15 мая 2024 года по знакам зодиака

22:12, 14 май 2024

Любовный гороскоп на сегодня, 15 мая 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

Отношения требуют взаимного внимания и заботы. В этот период вы проявляете максимальную предупредительность и стараетесь сделать все возможное для счастья своей второй половинки. Однако не всегда получаете ожидаемую отдачу, что вызывает у вас чувство обиды. Попробуйте немного сбавить активность и дать партнеру возможность самому проявить инициативу. Возможно, это послужит толчком к переосмыслению ситуации и поможет восстановить гармонию в отношениях.

Телец

Сегодня вы вспомните, что такое ревность - это болезненное и неприятное чувство как для вас, так и для вашего любимого человека. Тем не менее, иногда ревность необходима, чтобы встряхнуть чувства и внести свежую струю в отношения. Звезды надеются, что в вашем случае ревность послужит именно этой цели, а не разрушит ваш союз.

Близнецы

В этот день вы и ваш партнер будете говорить на разных языках. Вы постараетесь апеллировать к разуму и логике, в то время как ваша вторая половинка будет руководствоваться эмоциями и чувствами. Найти компромисс и взаимопонимание будет непросто, но очень важно. Постарайтесь встать на позицию друг друга и найти правильный баланс между рассудком и сердцем.

Рак

Сегодня ваш любимый человек будет переживать грусть и одиночество, и только вы сможете развеять эту меланхолию. Вам не обязательно выяснять причины его подавленного состояния - достаточно быть рядом, держать за руку, обнимать и целовать. Ваша поддержка и забота станут лучшим лекарством.

Лев

Львам сегодня может доставить проблему бывший партнер, который вновь попытается завладеть вашим вниманием с помощью звонков и сообщений. Сохраняйте спокойствие и выдержку, ибо ваше раздражение только усугубит ситуацию. Нет нужды опускаться до грубости - обидеть можно и с достоинством. Подумайте, как лучше поступить, и решение придет само собой.

ДеваВ этот день вам стоит положиться не на разум, а на интуицию. Возможно, она и ошибется пару раз, но в целом будет надежнее голоса рассудка. Кстати, даже ваш партнер может сегодня последовать за вашей интуицией, ведь она редко подводит.

Весы

Сегодня ваш любимый человек, на ваш взгляд, будет недостаточно внимательно и трепетно относиться к вашим проблемам, мнениям и суждениям. Это наверняка навеет на вас тоску. Постарайтесь справиться со всем самостоятельно - у вас непременно получится.

Скорпион

На вашей душе сегодня царит уныние и мрачное расположение духа. Из-за этого вся ваша семья, и особенно партнер, будут ходить на цыпочках, стараясь не спровоцировать очередной взрыв негативных эмоций. Постарайтесь взять себя в руки и разобраться, что послужило причиной столь мрачного настроения и как можно исправить сложившуюся ситуацию.

Стрелец

В этот день вашему любимому человеку придется приложить немало усилий, чтобы убедить вас в правильности своего решения по поводу вашей общей проблемы. Однако весьма вероятно, что даже его настойчивость не сможет поколебать вашу уверенность в собственном видении ситуации.

Козерог

Сегодня ваши шансы обрести личное счастье велики как никогда. Поэтому приложите максимум усилий, чтобы воспользоваться этим благоприятным моментом и получить от жизни все удовольствие и пользу. В противном случае потом будете горько сожалеть об упущенных возможностях.

Водолей

Для Водолеев, достигших возраста от 21 до 27 лет и родившихся с 6 до 11 часов утра, сегодня крайне важно позаботиться об исправности электрооборудования в доме. Рекомендуется протереть все люстры, заменить перегоревшие лампочки и отремонтировать неисправные розетки. В целом, обращайтесь с электроприборами предельно аккуратно и уважительно, чтобы избежать мелких бытовых неурядиц.

Рыбы

Благоприятный день для расширения круга знакомств и укрепления социальных связей. Возможно, пришло время представить своего избранника родителям? Обсудите этот вопрос вместе. И если решитесь на этот шаг, постарайтесь произвести наилучшее впечатление на родных.

Автор: Вадим Рудаков