Гороскоп на сегодня, 16 мая 2024 года, для всех знаков зодиака

21:44, 15 май 2024

Наступивший день не отличается повышенной деловой активностью, и его едва ли можно назвать удачным без значительного преувеличения. Реализация многих планов откладывается на неопределенный срок, что существенно подрывает настроение и жизненный тонус. Люди, которые не привыкли мириться с обстоятельствами, тяжело переживают невозможность действовать по собственному усмотрению и становятся чрезвычайно раздражительными.

В этот день не рекомендуется подвергать себя серьезным физическим нагрузкам, заниматься спортом лучше под бдительным присмотром опытного тренера. Что касается путешествий, то их следует планировать на вторую половину дня, когда влияние благоприятных тенденций усилится, и дорога покажется более приятной и легкой.

Овен: Не откладывайте дела в долгий ящик, в первой половине дня позитивные тенденции будут очень сильны, и этим необходимо воспользоваться для решения важных профессиональных задач. Постепенно ситуация меняется, увы, не в лучшую сторону. Конфликтность возрастает, представители знака становятся агрессивными, нетерпеливыми и часто провоцируют ссоры.

Телец: Творческий потенциал и уверенность в себе на невероятно высоком уровне. Создается впечатление, что для вас просто нет ничего невозможного - и, в целом, так оно и есть на самом деле. Не бойтесь строить смелые планы, смело беритесь за дела, которые оказались не под силу другим. Этот день подходит для обсуждения важных вопросов. В ходе конструктивной дискуссии удастся принять решение, положительно отразившееся на вашей жизни и жизни ваших близких.

Близнецы: Несмотря на определенные трудности, день складывается достаточно неплохо. Вам удается преодолеть влияние неблагоприятных факторов и добиться успеха в работе, упрочить свои профессиональные позиции. У некоторых представителей знака даже появится шанс подняться по карьерной лестнице. Правда, это повлечет за собой увеличение объема обязанностей, но вас это только порадует.

Рак: Старайтесь быть на виду: чем больше людей вас сегодня заметит, тем лучше. Можно не только найти помощников, но и обзавестись влиятельными покровителями. Даже с теми, с кем долгое время не ладили, вы находите общий язык. Не исключено начало служебного романа, который принесет множество радостных эмоций.

Лев: Вас невозможно ввести в заблуждение или сбить с толку: вы сохраняете ясность ума и правильно оцениваете ситуацию, какой бы противоречивой и запутанной она ни была. Легко завязываются новые знакомства, вы встречаете людей, которые впоследствии могут оказаться очень полезными в деловом плане. Удается найти общий язык с руководством и деловыми партнерами, весьма вероятен карьерный рост.

Дева: В этот день требуется проявлять осторожность как в профессиональной сфере, так и в личных делах. У вас есть шанс добиться успеха, но не стоит рассчитывать на то, что это будет легко даваться. Вы крайне уверены в себе - порой настолько, что окружающим это начинает казаться странным. Наверняка найдутся желающие "сбить с вас спесь", и нельзя исключать, что им это удастся. Многие представители знака поневоле оказываются вовлеченными в сомнительные, а порой и откровенно опасные дела.

Весы: Сегодня очень хороший день для любых встреч: вы ладите даже с теми, с кем долгое время не могли найти общий язык. Налаживаются отношения с родственниками, о разногласиях, омрачавших семейную атмосферу, можно на время забыть. Особенно удачным день будет для Весов, связанных с искусством и шоу-бизнесом, а также просто для людей творческого склада ума.

Скорпион: Вы легко преодолеваете любые препятствия и быстро справляетесь с решением вновь возникающих проблем. Жизненный потенциал на очень высоком уровне, вы не знаете усталости. Даже если день будет крайне насыщенным событиями, можно не опасаться чрезмерного переутомления.

Стрелец: Победа совсем близка, но прежде чем вы ее достигнете, придется хорошенько потрудиться. Старайтесь придерживаться ранее составленных планов, вносите коррективы только в том случае, если это действительно необходимо. Деловые встречи, назначенные на вторую половину дня, откроют перед вами новые горизонты.

Козерог: У вас есть только один шанс добиться успеха - работать много и упорно, не жалея себя, и не проявляя ни малейшей снисходительности даже к самым незначительным собственным слабостям. Люди, окружающие вас в этот период, настроены откровенно недружелюбно; если вы дадите им хоть малейший повод для критики и нападок, они непременно этим воспользуются.

Водолей: В начале дня возможны мелкие неприятные моменты. Главное, что от вас требуется - не раздувать из мухи слона и не слишком расстраиваться, если что-то пойдет не по плану. Помните, что все преграды, которые сегодня возникают на вашем пути, будут благополучно преодолены. Кроме того, вам удастся найти подход к людям, которые найдут способ серьезно упростить вам жизнь.

Рыбы: День легкий и приятный; большая его часть будет посвящена занятиям, от которых вы получаете огромное удовольствие. Творческий потенциал на невероятно высоком уровне, совершенно не возникает проблем с решением нестандартных задач, ваши новые идеи очень свежи и интересны, что признают окружающие.

Автор: Вадим Рудаков