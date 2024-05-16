Гороскоп на сегодня, 17 мая 2024 года, для всех знаков зодиака

22:08, 16 май 2024

Сегодняшний день благоприятствует семейным делам и заботе о близких людях. У вас появится возможность разрешить домашние проблемы, которые в последнее время вызывали беспокойство. Однако в профессиональной сфере могут возникнуть некоторые затруднения. Вероятны задержки, недопонимания, из-за которых вам будет сложно своевременно завершить начатые проекты. Для достижения поставленных целей потребуется проявить немалое терпение.

В течение дня могут возникнуть новые интересные задачи. Постарайтесь взяться за их решение, не откладывая на потом. Во второй половине дня вам пригодятся знания и опыт, накопленные ранее.

Овны проведут день приятно, неспешно и расслабленно. Вы можете придерживаться комфортного ритма, не опасаясь, что чего-то не успеете или куда-то опоздаете. Многие хорошие события произойдут случайно, и ваша заслуга в том, чтобы вовремя их заметить. Возможны интересные встречи, в том числе с человеком, который окажет существенное влияние на вашу жизнь.

Тельцам не стоит идти на риск, даже если он кажется оправданным. В этот день вы должны быть предельно осторожны в делах, разборчивы в деловых контактах и рассудительны. Поступающие предложения могут показаться заманчивыми, но стоит изучить их более внимательно – и вы наверняка обнаружите какой-то подвох.

Близнецам сопутствует удача в любых начинаниях. Пользуйтесь этим, так как влияние позитивных тенденций, к сожалению, будет недолгим и уже к концу следующего дня пойдет на спад. Поэтому лучше приступать к делам, которые удастся быстро довести до конца. За масштабные проекты следует браться лишь в том случае, если вас поддерживают влиятельные союзники.

Ракам не стоит ставить перед собой сложных задач и отказываться от длительных поездок. Вторая половина дня более благоприятна для принятия решений, разговоров и общения. Планируйте дальнейшие действия или анализируйте прошлые события, посетите развлекательные мероприятия.

Для Львов день начинается достаточно удачно. Вам удастся отстоять свою точку зрения в беседе с влиятельным человеком, реализовать свои замыслы, довести до конца ранее начатые дела. Важно не терять время зря, поскольку со временем влияние негативных тенденций усиливается, а ваши запасы энергии истощаются.

Девам предстоит в целом неплохой, хотя и не слишком интересный день. Он очень хорошо подходит для интеллектуального труда. Вы способны не только использовать опыт других людей или учиться на чужих ошибках, но и открывать и изобретать нечто совершенно новое. При этом день не подходит для осуществления планов, направленных на реализацию профессиональных амбиций и карьерный рост.

Весам предстоит утомительный и трудный день. Эмоциональный фон будет крайне нестабильным, вы просто не сможете ни справиться со своим настроением, ни как-то скрыть переполняющие вас чувства. В результате вероятность конфликтов с окружающими возрастет многократно. Хуже всего то, что никто, похоже, не собирается щадить вас или идти вам навстречу, так что любой спор может перерасти в настоящий скандал.

Для Скорпионов этот день хорошо подходит для обдумывания профессиональных задач, построения планов, касающихся бизнеса и карьеры. Будут полезны встречи с потенциальными деловыми партнерами, посещение разнообразных конференций и семинаров. Кроме того, день подходит и для начала учебы, но только в том случае, если изучаемый предмет прямо связан с вашей профессиональной деятельностью.

Стрельцам предстоит неудачный день, влияние негативных тенденций будет чрезвычайно сильным. Вам придется сделать непростой выбор. Некоторые представители знака догадываются, что любое их решение будет плохим и приведет к неприятностям; фактически, выбирать приходится меньшее из зол.

Для Козерогов день был бы неплохим и весьма плодотворным, если бы не огромное количество утомительных, раздражающих и крайне бестолковых разговоров. Масса людей обратится к вам с вопросами, требующими немедленного ответа, и вам придется терпеливо разбираться в наслоениях чужих проблем, хотя вы и догадываетесь о том, что вашим советам так никто и не последует.

Водолеям предстоит удачный день, но только для тех, кто еще в первой его половине сможет поставить перед собой некую цель и немедленно начнет ее добиваться. А вот если браться то за одно, то за другое, тратить время на разговоры, лениться, ссылаясь на недостаток вдохновения, неприятности не заставят себя ждать. Самодисциплина сегодня является одним из главных условий успеха.

Автор: Вадим Рудаков