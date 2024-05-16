Любовный гороскоп на сегодня, 17 мая 2024 года по знакам зодиака

22:11, 16 май 2024

Любовный гороскоп на сегодня, 17 мая 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

В этот день небесные светила советуют овнам максимально насладиться каждой минутой, проведенной вместе со своей второй половинкой. Таких моментов будет предостаточно, однако даже изобилие со временем может иссякнуть. Поэтому бережно относитесь к своему счастью, не позволяйте ему проходить мимо незамеченным. Цените каждый совместно прожитый миг.

Телец

Сегодня ваш любимый человек будет необычайно легко воспринимать любые идеи и с радостью поддержит даже самые безумные ваши планы, особенно если они ему действительно понравятся. Однако не стоит злоупотреблять такой легкостью, ведь неизвестно, к каким последствиям это может привести в будущем.

Близнецы

В этот день близнецам очень захочется танцевать, причем не только со своим партнером, но и с другими представителями противоположного пола. Это вовсе не означает недовольства текущими отношениями, просто появится желание приключений и разнообразия.

Рак

Ракам не стоит доверять первому впечатлению о человеке, пытающемся добиться их расположения. Лучше подождать, пока симпатия или антипатия окончательно сформируется, и только после этого принимать решение о дальнейшем поведении.

Лев

Сегодня вашему любимому человеку не придется многократно повторять или объяснять вам что-либо - одного-двух раз будет более чем достаточно. Временами такая ваша понятливость может даже слегка возмущать партнера, однако с этим ничего не поделаешь.

ДеваМы все грешны, но без греха нет и покаяния, а без покаяния не обрести спасение. Если у вас есть что рассказать любимому человеку в надежде на его прощение, сегодня самое подходящее время для этого - звезды обещают благоприятный момент. Ваши слова не вызовут бурной реакции, а извинения будут приняты благосклонно.

Весы

В этот день не стоит чрезмерно жертвовать собой ради блага вашего любимого человека. Особенно если вы не видите благодарности за свои действия и не получаете ничего подобного взамен. Хотя бы один день проживите ради себя и своих интересов.

Скорпион

Сегодня юмор вашего партнера будет весьма своеобразным. Не беспокойтесь, такое положение дел ненадолго, просто выдался неудачный день. Впрочем, если для вас он складывается удачно, можете смеяться и улыбаться - тогда подобные радостные дни в вашей совместной жизни будут повторяться очень часто.

Стрелец

Сегодня настойчивые звонки от многочисленных поклонников и поклонниц сильно испортят вам настроение. Особенно если ваш любимый человек ревнив, тогда не избежать скандала или обиды. Поэтому если вы не ждете важного звонка, лучше вовсе отключить телефон.

Козерог

В этот день козероги будут несколько грубы со своим партнером, даже если сами этого не заметят. Возможно, повышенной окажется чувствительность любимого человека? Так или иначе, звезды рекомендуют вам внимательно следить за своими словами.

Водолей

Водолеям звезды настоятельно советуют присматривать за деньгами, документами и другими ценными вещами. Похоже, что сегодня у вас будут сложности с тем, чтобы попасть домой. Возможно, причина в проблемах с транспортом или в потере ключей. Будьте внимательны, чтобы невнимательность или расторопность других не лишили вас еще каких-либо важных вещей помимо ключей.

Рыбы

Сегодня рыбы поймут, что вечер - самое подходящее время для того, чтобы немного побыть наедине с собой и поразмышлять о вечных вопросах бытия. К сожалению, такое осознание будет недоступно вашему любимому человеку, и он будет всячески вторгаться в ваше уединение. Остается надеяться, что не слишком назойливо.

Автор: Вадим Рудаков