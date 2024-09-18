Гороскоп на сегодня, 19 сентября 2024 года, для всех знаков зодиака

23:00, 18 сен 2024

День связан со снижением деловой активности, утратой интереса к ранее начатым проектам. На смену энтузиазму приходит прагматизм, люди настойчиво требуют немедленной и щедрой оплаты за любую проделанную работу или оказанную услугу.

Настойчивость, решительность и способность вовремя проявить инициативу помогают добиваться своего в личных отношениях. Возможны и новые знакомства, и восстановление ранее прерванных отношений; то и другое пойдет на пользу, если руководствоваться здравым смыслом, а не мимолетными эмоциями.

Овен

Этот день характеризуется ростом деловой активности. Овны блестяще справляются с решением многих профессиональных проблем, могут рассчитывать на повышение по службе и увеличение доходов. Возможны выгодные сделки, интересные коммерческие предложения. Хороший день для начала собственного бизнеса, покупки акций и других ценных бумаг.

Телец

Старайтесь смотреть на вещи реально. Мечтать и строить воздушные замки очень приятно, но сегодня нужно сосредоточиться на реальной жизни: в ней много чего происходит. Вы попадаете в забавные, а порой и глупые ситуации; постарайтесь на раздражаться и реагировать на происходящее с юмором.

Близнецы

Неоднозначный день. Начинается он почти замечательно, продолжается заурядно, заканчивается на мрачной ноте. Поэтому для серьезных дел и важных переговоров используйте первую половину дня. Это же время подходит для публичных выступлений, романтических свиданий, любовных признаний.

Рак

Непростой день. Вы избежите многих проблем, если заранее составите план действий, и будете придерживаться его даже в мелочах. Идеи, посещающие вас сегодня, не так хороши, как кажется на первый взгляд, поэтому с их реализацией лучше не торопиться. Удачно проходят деловые переговоры, некоторые Раки получают такие предложения о сотрудничестве, о которых раньше могли только мечтать.

Лев

Весьма противоречивый день, беспокойный и не лишенный неприятных сюрпризов. Очень важно следить за своим имуществом, бережно относиться к дорогим вещам, транспортным средствам — не исключены поломки, которые потребуют дорогостоящего ремонта. Денежные поступления возможны, однако полученные суммы будут не столь велики, как вам хотелось бы.

Дева

Не торопитесь. Дела, начатые в этот день, едва ли удастся быстро довести до конца, но все же усилия ваши не будут напрасными. Ограничьтесь запланированными покупками, воздержитесь от спонтанных расходов, даже если денежные поступления превзойдут ваши ожидания. Неплохой день для переезда или подготовки к нему, а также обновления интерьера.

Весы

Мелкие трудности могут возникнуть, но уж точно не напугают вас: вы знаете, что добьетесь успеха, поэтому с энтузиазмом продолжаете начатое и не теряете оптимизма, что бы ни происходило. К вам тянутся люди, не столь уверенные в себе, и их приходится морально поддерживать, поощрять, вдохновлять.

Скорпион

День не лишен трудностей, но вы не позволяете себе пасть духом, погрузиться в отчаяние. Вы находите себе интересные дела, новые задачи, требующие решения — и просто забываете о мрачных мыслях. Деловые переговоры проходят плодотворно, в немалой степени потому, что вы умело пользуетесь своим природным обаянием.

Стрелец

Вас нелегко ввести в заблуждение, но кто-то непременно попытается сделать это. Не доверяйте людям, которые уже подвели вас однажды, даже если они пообещают вам нечто совершенно выдающееся. Не рекомендуется участие в сомнительных затеях любого рода. Вкладывать деньги можно только в те проекты, в успехе которых вы абсолютно уверены.

Козерог

Можно потрудиться, и потрудиться плодотворно, но для этого нужно сосредоточиться на задаче, стоящей перед вами. К сожалению, мысли так и норовят ускользнуть в какое-то совершенно не на рабочее русло, да и эмоции, накатывая временами, снижают трудоспособность почти до нуля. Необходима разборчивость в контактах. Доверьтесь своей интуиции: она подскажет, с кем можно иметь дело, а с кем — нет.

Водолей

Смотрите правде в глаза: сегодня это хоть и не очень приятно, но совершенно необходимо. Чем раньше вы поймете, что на самом деле происходит вокруг, тем быстрее поймете, как следует действовать. Рассчитывайте на свои силы; союзники у вас появляются только тогда, когда приходит время делить награды.

Рыбы

Благоприятный день для работы с деньгами и документами, составления отчетов и бизнес-планов. Можно сделать удачные покупки и выгодные инвестиции, деловое чутье не подведет. Несколько хуже обстоит дело с задачами, требующими творческого подхода и фантазии — ни тем, ни другим вы сегодня похвастаться не можете.

Автор: Вадим Рудаков