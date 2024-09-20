Любовный гороскоп на сегодня, 21 сентября 2024 года по знакам зодиака

23:01, 20 сен 2024

Любовный гороскоп на сегодня, 21 сентября 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня вы окажетесь в водовороте встреч и знакомств, и среди множества лиц вы можете встретить кого-то особенного. Не исключено, что это будет представитель вашего знака, ведь чудеса случаются! Хотя звезды сомневаются в долгосрочности союза двух Овнов, главное — чтобы вы сами верили в эту связь.

Телец

Ваша вторая половинка сегодня почувствует непреодолимое желание взять бразды правления в свои руки. И, скорее всего, сделает это с большим удовольствием. Если вы не в восторге от такой перспективы, лучше сразу и откровенно дать это понять партнеру, иначе он быстро привыкнет к роли командира.

Близнецы

Сегодня судьба сведет вас с человеком, который разделяет ваши интересы и увлечения. Это, конечно, замечательно, но не спешите влюбляться и строить планы на совместное будущее. Насладитесь несколькими вечерами приятных бесед, а дальше — как пойдет.

Рак

Сегодня вы будете воплощением спокойствия и рассудительности. Но будьте осторожны, не переусердствуйте! Холодный разум и пылкие чувства не всегда хорошо сочетаются, и ваш партнер может это заметить. Возможно, вам придется немного поиграть на публику, чтобы сгладить ситуацию.

Лев

Сегодня друг вашего партнера проявит к вам удивительное понимание и поддержку. Но это не повод бросаться в новые отношения! Просто радуйтесь тому, что на вашем пути встретился хороший человек.

Дева

Не держите свои чувства и проблемы в себе! Сегодняшнее положение Меркурия благоприятствует откровенному разговору с партнером. Обсудите наболевшие вопросы: как тактично отказать вечно нуждающейся подруге или почему вы до сих пор не обзавелись норковой шубой.

Весы

Пора заняться спортом! Не воспринимайте физическую активность как скучную обязанность, превратите ее в увлекательную игру для всей семьи. Особенно полезно будет привлечь к этому детей. Если детей пока нет или они еще слишком малы, займитесь спортом с партнером. Уверены, вы без труда найдете упражнения, которые его заинтересуют.

Скорпион

Сегодня ваши отношения могут оказаться под угрозой, причем причина может быть неочевидной или неожиданной. Будьте максимально внимательны и осторожны, как будто ходите под крышей, с которой может упасть кирпич.

Стрелец

Сегодня вы почувствуете себя настоящим первопроходцем. Вам придется прокладывать путь не только для себя, но и для своей второй половинки, преодолевая препятствия, которые не под силу даже внедорожнику. Если вы справитесь, то будете гордиться собой, а ваш партнер увидит в вас настоящего героя.

Козерог

Сегодня вашему партнеру будет сложно понять ваши истинные желания и намерения. Он попытается разгадать их логическим путем, но без вашей помощи вряд ли добьется успеха. Будьте снисходительны и дайте ему подсказку.

Водолей

Звезды советуют Водолеям не давать партнеру слишком много свободы, особенно когда дело касается покупок. Велика вероятность, что он купит не то, что вам нужно, несмотря на подробные инструкции. Если хотите, чтобы все было сделано правильно, сделайте это сами.

Рыбы

Прекрасный день для совместных крупных покупок. Отправляйтесь вместе на поиски дивана, телевизора, дачи или квартиры — вы обязательно найдете то, что нужно. Главное — не забудьте взять с собой хорошее настроение и оптимизм.

Автор: Вадим Рудаков