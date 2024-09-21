Любовный гороскоп на сегодня, 22 сентября 2024 года по знакам зодиака

21:34, 21 сен 2024

Любовный гороскоп на сегодня, 22 сентября 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня звезды предсказывают Овнам целый калейдоскоп встреч с представителями своего знака. Кто знает, может быть, среди них затерялась и ваша вторая половинка? Ведь чудеса случаются! Хотя звезды и сомневаются в вашей совместимости с людьми, похожими на вас, главное – чтобы вы сами в этом не сомневались.

Телец

Сегодня ваша вторая половинка может почувствовать непреодолимое желание покомандовать вами. И, скорее всего, сделает это с большим удовольствием. Если вас такое положение дел не устраивает, лучше сразу и честно об этом сказать. Иначе ваш любимый человек быстро привыкнет к хорошему.

Близнецы

Сегодня Близнецов ждет неожиданная встреча с человеком, который разделяет все ваши интересы. Но не спешите влюбляться и строить планы на совместную жизнь. Насладитесь несколькими вечерами, наполненными увлекательными беседами, а там будет видно.

Рак

Сегодня Раки будут поражать своей рассудительностью и спокойствием. Но будьте осторожны, не переусердствуйте! Нежные чувства и холодный разум не всегда сочетаются гармонично. Возможно, вам даже придется немного поактерствовать, чтобы сохранить баланс.

Лев

Сегодня друг вашего любимого человека может понимать вас даже лучше, чем он сам. Но это не повод переключать свое внимание на этого друга. Просто радуйтесь, что на вашем пути встретился такой замечательный человек.

Дева

Не прячьте свои проблемы и эмоции в дальний ящик! Сегодня звезды советуют Девам поговорить с партнером на волнующие вас темы. Обсудите, как тактично отказаться от похода в гости к вечно нуждающейся подруге, или почему у вас до сих пор нет норковой шубы.

Весы

Самое время заняться спортом! Превратите физические упражнения в увлекательную игру для всей семьи. Особенно рекомендуется привлечь к этому детей. Если же их у вас пока нет, или они слишком малы – привлекайте супруга (супругу). Упражнения, которые его заинтересуют, долго придумывать не придется.

Скорпион

Сегодня ваша личная жизнь может оказаться под угрозой. Причина может быть неочевидной или непредсказуемой. Будьте максимально осмотрительны и осторожны.

Стрелец

Сегодня Стрельцы почувствуют себя настоящими таранами. Вам придется прокладывать путь сквозь непреодолимые препятствия, чтобы пройти самому и провести за собой свою половинку. Если у вас все получится, вы будете очень довольны, а ваш любимый человек назовет вас настоящим героем.

Козерог

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять ваши истинные желания и намерения. Он будет пытаться разгадать их логическим путем, но верного результата никто гарантировать не сможет. Разве что вы сами смилостивитесь и подскажете.

Водолей

Звезды советуют Водолеям не наделять супруга слишком широкими полномочиями, особенно что касается походов по магазинам. Есть вероятность, что он купит совсем не то, что вам нужно, несмотря на подробный инструктаж. Если хотите, чтобы все было сделано идеально, сделайте это сами.

Рыбы

Сегодня отличный день для совместных крупных покупок. Смело отправляйтесь на поиски дивана, телевизора, дачи или квартиры – обязательно найдете именно то, что нужно. Не забудьте только взять с собой оптимизм и хорошее настроение!

Автор: Вадим Рудаков