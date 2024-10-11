Гороскоп на сегодня, 12 октября 2024 года, для всех знаков зодиака

22:20, 11 окт 2024

Этот день принесет вам возможность гармонизировать отношения с окружающими и успешно завершить начатые проекты, если вы будете действовать осмотрительно и избегать поспешности. В любой деятельности, за которую вы возьметесь сегодня, помните: сотрудничество и поддержка единомышленников значительно повысят ваши шансы на успех, тогда как в одиночку вы сможете добиться лишь незначительных результатов.

Сегодня — день взаимовыручки и сопереживания, когда люди стремятся принять участие в жизни друг друга, иногда, правда, пренебрегая тактом и чувством меры. Именно это может стать причиной некоторых вспышек раздражения, хотя в целом день обещает быть достаточно спокойным.

Овен

Овнам предстоит непростой и напряженный день, полный эмоциональных качелей. Ваше настроение будет переменчиво, вы будете бросаться из крайности в крайность, утомляя и себя, и окружающих. Сегодня лучше ограничить общение, поскольку вы склонны раздражаться по пустякам, отпускать обидные шутки и язвительные замечания.

Телец

Тельцам можно браться за новые дела, но только при условии, что вы будете действовать обдуманно и неспешно. Прислушайтесь к советам старших родственников и опытных друзей — это поможет вам избежать ошибок. Не стоит сегодня принимать решения, связанные с финансами.

Близнецы

Главное преимущество этого дня для Близнецов — благоприятный эмоциональный фон. Благодаря ему вы сохраните хорошее расположение духа, даже если столкнулись с трудностями. Вы с энтузиазмом возьметесь за самые сложные и рутинные задачи, вместо того чтобы откладывать их на потом. Первая половина дня благоприятна для решения деловых вопросов и достижения взаимовыгодных соглашений с партнерами.

Рак

Ракам день предоставит возможность собраться с мыслями и навести порядок во всех сферах жизни. Сегодня вам не нужно совершать трудовых подвигов или принимать ответственные решения, поэтому сосредоточьтесь на текущих делах и подумайте о будущем. День также подходит для встреч с влиятельными людьми и достижения предварительных договоренностей.

Лев

Благодаря энергичному настрою Львы смогут успешно начать новые дела и завершить старые. Возможно, вам удастся исправить недавние ошибки, причем это не потребует от вас больших усилий, а наоборот, укрепит вас в уверенности, что выбрали верный путь. Не стоит сегодня раскрывать все карты и хвастаться своими достижениями — не все окружающие искренне порадуются вашим успехам.

Дева

Девам день не принесет поводов для беспокойства. Вы сможете спокойно завершить начатые дела, вернуться к старым идеям и замыслам. В вашей жизни вновь появятся люди, с которыми вы давно не виделись. Не исключено, что вспыхнут старые чувства, и вы будете этому рады.

Весы

Этот день очень удачен для Весов в деловой сфере. Звезды на вашей стороне, вы сможете заключить выгодные сделки, преодолеть трудности, с которыми другие не справились. Возможно начало сотрудничества, которое принесет не только финансовый успех, но и откроет перед вами новые перспективы.

Скорпион

Скорпионам следует проявить осторожность в первой половине дня, так как это время, когда легко совершить ошибку, которую будет трудно исправить. Вам будет сложно разобраться, кому можно доверять, а кому нет; вы будете чувствовать, что некоторые из окружающих лицемерят, но не сможете понять, что они скрывают. Интуиция сегодня будет не так остра, как обычно, поэтому принимать решения будет сложно.

Стрелец

Стрельцам не стоит быть слишком доверчивыми и наивными, так как это может привести к серьезным потерям. Проявляйте осторожность во всем, даже в самых простых делах, иначе рискуете допустить ошибки и потерпеть неудачу. Возможны серьезные разногласия со старшими родственниками, примирение с которыми будет непростым.

Козерог

Для Козерогов это хорошее время, чтобы проанализировать свои отношения с окружающими. Это особенно актуально для тех, кто вливается в новый коллектив, меняет работу или вид деятельности. Сегодня ваши способности к адаптации и обучению возрастают.

Водолей

Главная опасность этого дня для Водолеев — стремление к чрезмерности во всем. Вам будет трудно контролировать свои порывы и желания, поэтому вы рискуете оказаться втянутыми в неприятные истории. Проявляйте благоразумие, это поможет вам избежать трудностей как в работе, так и в личной жизни.

Рыбы

В целом день для Рыб складывается неплохо, но вы склонны видеть события в мрачном свете. Позже, анализируя произошедшее, вы не раз удивитесь тому, что не заметили положительных моментов и не смогли извлечь пользу из сложившейся ситуации. Возможны ссоры с друзьями и небольшие разногласия со старшими родственниками. Вы будете слишком остро реагировать на критику и обижаться по пустякам.

Автор: Алия Карачурина