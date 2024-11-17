Любовный гороскоп на сегодня, 18 ноября 2024 года по знакам зодиака

22:12, 17 ноя 2024

Любовный гороскоп на сегодня, 18 ноября 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

Овны, отпустите прошлые обиды! Зачем продолжать ворошить прошлое? Вы уже всё обсудили, получили извинения или компенсацию. Хватит цепляться за негатив, это не принесет вам ничего хорошего. Если уж вам так нравится обижаться, найдите новый повод. Пора двигаться дальше и сосредоточиться на позитивных моментах в ваших отношениях.

Телец

Тельцы, сегодня вам может не хватать внимания от любимого человека. Постарайтесь сделать так, чтобы он этого не почувствовал. Проявите инициативу, уделите ему время, окружите заботой. В противном случае, вам придется потратить весь день на то, чтобы успокаивать его и убеждать в своей любви.

Близнецы

Близнецы, сегодня вам, возможно, придется разбираться в любовных проблемах друга. Неожиданно для себя вы возьмете на себя роль советчика и миротворца. Помогая другу, вы сможете лучше понять себя и свои собственные отношения. Этот опыт поможет вам избежать ошибок и построить более гармоничный союз.

Рак

Раки, сегодня вашему любимому человеку будет сложно найти время для встречи с вами. Ваш график перегружен, и выделить даже час может быть непросто. Но если вы все же найдете возможность увидеться, несмотря ни на что, подарите своей половинке радость встречи. Даже короткий, но искренний момент внимания будет очень ценен.

Лев

Львы, сегодня вас может охватить грусть и чувство одиночества, даже если ваш любимый человек рядом. Не поддавайтесь этим эмоциям. Присутствие близкого человека поможет вам справиться с душевной болью и даже встретить ее с улыбкой. Поделитесь своими чувствами, не держите их в себе.

Дева

Девы, сегодня вас многое будет раздражать, и, к сожалению, ваш любимый человек может попасть под горячую руку. Поэтому постарайтесь ограничить время общения с ним. Не провоцируйте конфликты и не испытывайте судьбу. Лучше проведите время наедине с собой, чтобы избежать ненужных ссор.

Весы

Весы, звезды советуют вам сегодня создать для любимого человека максимально уютную атмосферу. Конечно, идеально было бы разжечь камин или испечь пирожки, но можно ограничиться и уютным освещением и вкусным ужином. Главное — проявить заботу и внимание.

Скорпион

Скорпионы, сегодня вам захочется осыпать своего любимого человека обещаниями. Но будьте осторожны! Ваши слова будут восприняты буквально, поэтому старайтесь не обещать того, чего не сможете выполнить. Иначе обид и разочарований не избежать.

Стрелец

Стрельцы, сегодня ваш любимый человек захочет удивить вас и приложит к этому максимум усилий. Даже если вы уверены, что вас сложно удивить, не исключено, что ваша половинка превзойдет себя. Откройтесь для новых впечатлений и позвольте себе быть приятно удивленными.

Козерог

Козероги, сегодня все ваши слова и действия будут восприниматься любимым человеком очень буквально. Это может вас немного напугать, но не стоит беспокоиться. Уже завтра ситуация изменится. Просто будьте внимательны к своим словам и старайтесь выражаться ясно и четко.

Водолей

Водолеи, самое время вспомнить о старых друзьях. Возможно, на волне ностальгии у человека, который вам давно нравится, возникнут к вам романтические чувства. Если вы хотите разжечь пламя любви, напишите ему или позвоните.

Рыбы

Рыбы, сегодня лучше ограничить круг общения до самых близких людей. В шумной компании вы можете чувствовать себя некомфортно. Проведите день дома, уделите внимание семье. Это поможет вам восстановить силы и гармонию.

Автор: Семен Подгорный