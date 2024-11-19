Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2024 года, для всех знаков зодиака

21:40, 19 ноя 2024

Этот день словно качели — начало обещает удачу, а вот вторая половина может преподнести испытания. Утром интуиция — ваш лучший советчик, ловите момент для воплощения идей и важных встреч.

Ближе к вечеру атмосфера накалится, будьте готовы к спорам и недопониманию. Проявите терпение к близким, возможно, придется уступить, чтобы сохранить мир. Домашние дела потребуют внимания, а бытовая техника может подвести в самый неподходящий момент.

Овен: Рутина? Только если вы сами этого захотите! Включите фантазию, сегодня она бьет ключом, и реализуйте давние идеи. Звезды на вашей стороне!

Телец: Не оставляйте незаконченных дел, иначе они превратятся в снежный ком проблем. Внимательно изучайте документы и не спешите с решениями, особенно финансовыми.

Близнецы: Тяжело? Поделитесь с друзьями! Искренность поможет получить поддержку, а ваши советы окажутся ценными для окружающих, особенно для женщин.

Рак: День испытаний на прочность. Даже мелочи могут выбить из колеи. Берегите кошелек, возможны потери и неудачные покупки.

Лев: Врагов становится больше, а надежных союзников не видать. Предложения помощи звучат слишком расплывчато, не стоит на них полагаться.

Дева: Ситуация непростая, но вы действуете правильно. Будьте внимательны с документами, валютой и в поездках.

Весы: Настойчивость и оптимизм — ваши козыри! Даже если не все идет гладко, вы не унываете и заряжаете позитивом окружающих. Ваш шарм сегодня притягивает восхищенные взгляды.

Скорпион: Риск — не благородное дело, по крайней мере, сегодня. В деловой сфере напряженная обстановка, возможны конфликты. Упрямство может привести к ошибкам.

Стрелец: День мелких, но бесконечных дел. Вы словно белка в колесе, а неприятные новости, связанные с работой, добавят ложку дегтя.

Козерог: Конфликты и напряжение витают в воздухе. Вы стараетесь сохранять спокойствие, но принимаете все близко к сердцу. Остерегайтесь мошенников!

Водолей: Ждите важных новостей о близких. Возможны финансовые трудности, но вы найдете способ их преодолеть. Готовьтесь к новым делам, которые займут вас на ближайшие недели.

Рыбы: Энергия бьет через край, но вместе с ней просыпается агрессия. Споры вспыхивают на пустом месте, а идти на компромисс совсем не хочется.

Автор: Семен Подгорный