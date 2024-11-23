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Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2024 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2024 года, для всех знаков зодиака

22:34, 23 ноя 2024

Атмосферка сегодня, мягко говоря, так себе. Звезды явно не на нашей стороне. Хотите подвигов и грандиозных побед? Забудьте! День мелких дел и тихого бешенства. На работе — сплошные споры и разборки. Дома — холодная война и игра в молчанку. Влюбленные, держитесь крепче, иначе рискуете скатиться в ледяной ад.

Овны, готовьтесь к жесткой посадке. Планы летят к чертям, начальство пилит, а руки опускаются.

Тельцы, вы сегодня короли многозадачности! Умудряетесь и работать, и любовь крутить одновременно. Главное — не запутаться в этих сетях. Кстати, служебный роман может принести не только страсть, но и бабки.

Близнецы, сегодня ваш девиз — «релакс и чилл». Никаких геройств, только приятные занятия. Сходите в музей, почитайте книжку, поваляйтесь на диване.

Раки, ваша креативность сегодня просто зашкаливает! Фонтанируете идеями, решаете проблемы на раз-два. Только осторожнее с коллегами, а то служебные отношения могут перерасти во что-то большее.

Львы, держитесь! Все валится из рук, планы рушатся, а вокруг толпа жаждущих вашего внимания. Помощь придет, но только после того, как вы сами все отпашете.

Девы, наслаждайтесь жизнью! Сегодня ваш день. Энергия бьет ключом, дела спорятся, а мужчины штабелями укладываются к вашим ногам.

Весы, все в ваших руках. День удачный, но без настойчивости ничего не получится. Так что соберите волю в кулак и вперед!

Скорпионы, не спешите! Чем медленнее идете, тем дальше будете. Составьте план и четко ему следуйте. И не слушайте советчиков, сегодня они только мешают.

Стрельцы, приготовьтесь много болтать. Разговоры будут непростые, но до драки дело не дойдет. А вот важные встречи лучше отложить, чтобы не поссориться.

Козероги, сегодня не ваш день для риска. Действуйте осторожно, не поддавайтесь на провокации и не верьте льстецам.

Водолеи, наберитесь терпения. Придется общаться с неприятными людьми и выслушивать упреки. Держите себя в руках!

Рыбы, отрывайтесь по полной! День обещает быть веселым и захватывающим. Можно смело браться за новые дела, но только если у вас есть надежная поддержка.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Гороскоп на сегодня
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