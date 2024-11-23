Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »
logtype

Любовный гороскоп на сегодня, 24 ноября 2024 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 24 ноября 2024 года по знакам зодиака

22:38, 23 ноя 2024

Любовный гороскоп на сегодня, 24 ноября 2024 года, для всех знаков зодиака

🔥 Овен, мамка плохого не посоветует! Вспомни её золотые слова, даже если сейчас они кажутся бредом сивой кобылы. В отношениях с твоей половинкой это может стать спасательным кругом. Не руби с плеча, время все расставит по местам.

💥 Телец, купи билетик на автобус, а лучше — спустись в метро. Купидон уже там! Но не спеши прыгать в койку к первому встречному. Присмотрись, проверь на вшивость, а то потом будешь рвать на себе волосы.

✈️ Близнецы, пора в отпуск! Хватай свою вторую половинку и бегом планировать поездку. Листай каталоги, шерсти интернет, мучай друзей рассказами про их отпуска.

😴 Рак, сегодня тебя ждёт день сурка. Никаких тебе фейерверков и сюрпризов. Зато стабильность и спокойствие — наше всё! В конце концов, иногда полезно побыть тюленем.

👿 Лев, твой любимый человек сегодня включит режим ревнивого Отелло. Готовься отбиваться от нападок и доказывать свою невиновность, хотя ты ни в чём не провинился.

🤯 Дева, твоя половинка сегодня будет решать задачи со звёздочкой. Не обижайся, если его выбор тебя не устроит — у него просто мозги закипят.

🚭 Весы, если твой партнёр — заядлый курильщик, и ты уже не можешь дышать дома, пора брать быка за рога! Только без фанатизма. Лучше пообещай ему золотые горы за отказ от сигарет.

🌪️ Скорпион, готовься к сюрпризам! Твоя половинка сегодня перевернёт все твои планы с ног на голову. Но не волнуйся, тебе понравится!

🔄 Стрелец, история повторяется! Вспомни свои прошлые отношения — эта ситуация тебе уже знакома. Только не наступай на те же грабли.

🤪 Козерог, твоя половинка сегодня будет всячески пытаться завоевать твое внимание. Надеемся, это будет вкусный ужин, а не истерика с битьём посуды.

🥶 Водолей, твой любимый человек сегодня будет в депрессии. Твоя задача — стать для него пушистым пледом и чашкой горячего шоколада.

😇 Рыбы, сегодня ты можешь расслабиться и позволить своему партнёру рулить. Только не злоупотребляй его доверием, а то потом будет стыдно.

Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2024 года, для всех знаков зодиака

Читайте также:

Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2024 года, для всех знаков зодиака
Автор: Семен Подгорный
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
Читайте также

Любовный гороскоп на сегодня, 23 ноября 2024 года по знакам зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня, 23 ноября 2024 года по знакам зодиака
Любовный гороскоп на сегодня, 1 ноября 2024 года по знакам зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня, 1 ноября 2024 года по знакам зодиака
Любовный гороскоп на сегодня, 23 февраля 2024 года по знакам зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня, 23 февраля 2024 года по знакам зодиака
Любовный гороскоп на сегодня, 3 ноября 2023 года по знакам зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня, 3 ноября 2023 года по знакам зодиака


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok