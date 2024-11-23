Любовный гороскоп на сегодня, 24 ноября 2024 года по знакам зодиака

22:38, 23 ноя 2024

Любовный гороскоп на сегодня, 24 ноября 2024 года, для всех знаков зодиака

🔥 Овен, мамка плохого не посоветует! Вспомни её золотые слова, даже если сейчас они кажутся бредом сивой кобылы. В отношениях с твоей половинкой это может стать спасательным кругом. Не руби с плеча, время все расставит по местам.

💥 Телец, купи билетик на автобус, а лучше — спустись в метро. Купидон уже там! Но не спеши прыгать в койку к первому встречному. Присмотрись, проверь на вшивость, а то потом будешь рвать на себе волосы.

✈️ Близнецы, пора в отпуск! Хватай свою вторую половинку и бегом планировать поездку. Листай каталоги, шерсти интернет, мучай друзей рассказами про их отпуска.

😴 Рак, сегодня тебя ждёт день сурка. Никаких тебе фейерверков и сюрпризов. Зато стабильность и спокойствие — наше всё! В конце концов, иногда полезно побыть тюленем.

👿 Лев, твой любимый человек сегодня включит режим ревнивого Отелло. Готовься отбиваться от нападок и доказывать свою невиновность, хотя ты ни в чём не провинился.

🤯 Дева, твоя половинка сегодня будет решать задачи со звёздочкой. Не обижайся, если его выбор тебя не устроит — у него просто мозги закипят.

🚭 Весы, если твой партнёр — заядлый курильщик, и ты уже не можешь дышать дома, пора брать быка за рога! Только без фанатизма. Лучше пообещай ему золотые горы за отказ от сигарет.

🌪️ Скорпион, готовься к сюрпризам! Твоя половинка сегодня перевернёт все твои планы с ног на голову. Но не волнуйся, тебе понравится!

🔄 Стрелец, история повторяется! Вспомни свои прошлые отношения — эта ситуация тебе уже знакома. Только не наступай на те же грабли.

🤪 Козерог, твоя половинка сегодня будет всячески пытаться завоевать твое внимание. Надеемся, это будет вкусный ужин, а не истерика с битьём посуды.

🥶 Водолей, твой любимый человек сегодня будет в депрессии. Твоя задача — стать для него пушистым пледом и чашкой горячего шоколада.

😇 Рыбы, сегодня ты можешь расслабиться и позволить своему партнёру рулить. Только не злоупотребляй его доверием, а то потом будет стыдно.

Автор: Семен Подгорный