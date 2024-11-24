Любовный гороскоп на сегодня, 25 ноября 2024 года по знакам зодиака

20:06, 24 ноя 2024

Любовный гороскоп на сегодня, 25 ноября 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен, сегодня ностальгия захлестнет тебя с головой! Только не вздумай делиться своими воспоминаниями с партнером — рискуешь нарваться на непонимание или, наоборот, слишком бурную реакцию, которая разрушит всю магию момента.

Телец, приготовься взять на себя ответственность! Сегодня тебе предстоит принимать важные решения — твой любимый человек явно не в форме. Соберись, ты справишься!

Близнецы, усталость давит, рутина душит? Твое единственное желание — тишина и покой. Намекни партнеру, что тебе нужна расслабляющая атмосфера и немного заботы.

Рак, сегодня тебя терзают сомнения: а все ли ты делаешь правильно в отношениях? Прежде чем что-то менять, обсуди свои мысли с любимым человеком.

Лев, сегодня ты не в настроении. Только не отталкивай партнера — он может неправильно понять твое молчание.

Дева, флиртуешь с кем-то новым? Не забывай о чувствах тех, кто уже влюблен в тебя. Если не готова к серьезным отношениям, лучше не давай ложных надежд.

Весы, время подвести итоги! Проанализируй свои отношения: от каких привычек пора избавиться, а что стоит сохранить?

Скорпион, твоему партнеру нужно побыть одному. Не навязывайся, просто дай ему понять, что ты рядом, если понадобится.

Стрелец, займитесь совместным творчеством! Смастерите что-нибудь своими руками: воздушного змея, скворечник или песочный замок. Подключите к этому увлекательному занятию детей и других родственников!

Козерог, твой любимый человек сегодня не в духе. Твоя задача — поддержать его и вернуть ему хорошее настроение. Прояви нежность и заботу!

Водолей, прислушайся к совету друга — он поможет тебе наладить отношения с партнером. Но не следуй ему слепо, универсальных решений не бывает.

Рыбы, сегодня лучше не заводить новых знакомств — твой партнер будет ревновать тебя ко всем подряд. Будь готова доказывать свою верность!

Автор: Семен Подгорный