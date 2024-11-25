Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2024 года, для всех знаков зодиака

22:04, 25 ноя 2024

Этот день — минное поле для добряков. Все вокруг только и ждут, чтобы воспользоваться вашей щедростью. Даже те, кто раньше гордо отказывался от помощи, сегодня протягивают руку. Держите кошелек покрепче и не раздавайте обещаний — пожалеете!

После обеда накроет волна тревожности. Будете переживать из-за ерунды, нервы натянуты как струна. В таком состоянии лучше не принимать важных решений — велик риск ошибок.

Овны, сегодня вы — ходячий вулкан. Раздражительны, нетерпеливы, с вами лучше не связываться. Но, как ни странно, эта бешеная энергия притягивает слабаков. Будут липнуть, как мухи на мед, терпя ваши капризы ради поддержки.

Тельцы, отличный день для тусовок с друзьями! Ходите в гости, принимайте гостей у себя. Вторая половинка подкинет интересную идею, которая не только принесет прибыль, но и укрепит ваши отношения.

Близнецы, держите себя в руках! Эмоции зашкаливают, а вокруг — сплошные провокации. На работе — конфликты с коллегами и начальством. И никаких флиртов с коллегами, тем более служебных романов — себе дороже!

Раки, притормозите! Да, вы рвались к победе, но сегодня придется подождать. Не пытайтесь форсировать события, лучше приспособиться к ситуации. И никаких резких движений!

Львы, оптимизм — это хорошо, но не перегибайте палку! Ваша слепая вера в успех толкает на опрометчивые поступки. Не раздавайте пустых обещаний и не подводите партнеров. И отложите деловые поездки — тол ку не будет.

Девы, ваш день! Идеальное время для деловых переговоров и заключения контрактов. Можно смело менять работу или даже сферу деятельности.

Весы, день мелких неприятностей. Ошибки, промахи, о которых потом пожалеете. Но не драматизируйте! Все эти проблемы не так страшны, как кажутся. И не принимайте близко к сердцу ссоры с коллегами — скоро все поймут, что вы были правы.

Скорпионы, сегодня — день релакса. Никаких важных дел, только отдых! Встречи с друзьями, семейные посиделки, любимые хобби... Творческий потенциал на пике, так что дерзайте!

Стрельцы, держитесь! День наполнен негативом. Любая мелочь может вывести вас из себя, а вернуть хорошее настроение будет очень сложно. Потеряете ключи, документы, телефон разрядится в самый неподходящий момент... Придется работать сверхурочно.

Козероги, черный день календаря. Ссоры с партнерами, потеря поддержки, финансовые проблемы... Не беритесь за дела, связанные с большими тратами.

Водолеи, наслаждайтесь общением! Но физические нагрузки сегодня противопоказаны. Лучше отдохните, поиграйте в интеллектуальные игры, сходите в музей.

Рыбы, день будет удачным, если найдете себе интересное и полезное занятие. Действуйте решительно и целеустремленно! Возможны конфликты, но вы с ними справитесь. Отличное время для перемен — как на работе, так и дома.

Автор: Семен Подгорный