Гороскоп на сегодня, 27 ноября 2024 года, для всех знаков зодиака

21:14, 26 ноя 2024

Утро не задалось? Звёзды говорят, что первая половина дня — время для чилла. Не рискуйте, не гонитесь за острыми ощущениями, лучше займитесь рутиной.

А вот после обеда — полный вперёд! Общение, новые знакомства, встречи с единомышленниками — всё это ждёт вас. И кто знает, может быть, вы найдёте не только друга, но и любовь?

Овны, держитесь подальше от начальниц-карьеристок! И присмотритесь к подругам — нет ли в ваших отношениях нездоровой конкуренции?

Тельцы, сегодня ваш день! Логика и здравый смысл — ваши главные козыри. Даже критику обратите себе на пользу.

Близнецы, интуиция — ваш супер-навигатор! Слушайте её, и обгоните всех соперников. День идеален для важных переговоров.

Раки, удача на вашей стороне! Проблемы решатся сами собой, а на переговорах даже оппоненты будут с вами согласны.

Львы, утро будет нервным. Держитесь подальше от токсичных людей и контролируйте эмоции, иначе рискуете поссориться с влиятельными персонами.

Девы, сегодня вы — супергерои! Любые проблемы вам по плечу. Ждите денежных поступлений и исполнение желаний.

Весы, сохраняйте спокойствие. Это поможет разрулить любые конфликты и воскресить старые проекты.

Скорпионы, будьте осторожны! Особенно в общении с VIP-персонами. Не полагайтесь на удачу, иначе потеряете деньги.

Стрельцы, день суперпродуктивный! Карьера идёт в гору. Помогайте другим, и ваш успех будет ещё больше! Проявите лидерские качества.

Козероги, сегодня — день традиций. Придерживайтесь правил, и всё будет ОК. Отличный день для шопинга в классическом стиле.

Водолеи, вы слишком много сил тратите на достижение цели. Остановитесь и подумайте, а оно вам надо?

Рыбы, не будьте импульсивными! В работе — это плюс, а вот в личной жизни может всё испортить.

Автор: Семен Подгорный