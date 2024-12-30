Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2024 года, для всех знаков зодиака

21:18, 30 дек 2024

День обещает быть непростым для финансистов и бизнесменов. Астрологи предупреждают: возможны необдуманные решения и денежные потери. Особенно рискуют те, кто работает с чужими средствами.

Готовьтесь к эмоциональным качелям. Даже спокойные люди сегодня на взводе — достанется близким. Держим себя в руках, не срываемся на родных.

♈️ Овен

Ваш день. Можете круто изменить жизнь, но что-то тормозит. Спойлер: это ваши сомнения. Вспомните, кто тут альфа, и вперёд.

♉️ Телец

Включаем мозги на полную. Самое время для умных разговоров и чтения. Встретите старых знакомых, которые когда-то помогли — пригодится.

♊️ Близнецы

На горизонте — новые враги с связями. В лобовую не пройти, придётся хитрить. Главное — правильно выбрать союзников.

♋️ Рак

Эмоции зашкаливают. Держитесь подальше от критиканов — испортят весь день.

♌️ Лев

Совет дня: не выпендривайтесь. Сегодня скромность — ваш козырь. Большие планы отложите, иначе только силы потратите.

♍️ Дева

У вас дар общения, но не всем стоит помогать. Кто-то может воспользоваться вашей добротой. Зато интуиция работает как часы.

♎️ Весы

Решите рабочие вопросы, но не зацикливайтесь. Ключ к успеху — гибкость в поведении.

♏️ Скорпион

Воинственный настрой сегодня не в кассу. Идите на компромисс — это сыграет вам на руку.

♐️ Стрелец

Утром — ступор и непонятки. Просто делайте привычные дела. После обеда прояснится, что к чему.

♑️ Козерог

День не ваш. Планы летят под откос, дома — конфликты. Кто-то явно дергает за ниточки.

♒️ Водолей

На горизонте серьезный противник. Схватка неизбежна — ищите поддержку. Возможны траты из-за накладок.

♓️ Рыбы

Спокойный день для тех, кто умеет расставлять приоритеты. В конфликты не лезем, с начальством не спорим.

Автор: Семен Подгорный