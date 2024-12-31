Гороскоп на сегодня, 1 января 2025 года, для всех знаков зодиака

21:09, 31 дек 2024

Астрологи сообщают — день идеален для прокачки мозгов и культурного просвещения. Хватайте друзей и бегите на выставки, лекции или в театр. Кстати, по пути можете встретить свою судьбу — звёзды намекают на новые знакомства.

♈️ Овен: Включайте дипломатию на максималках. Сегодня ваши слова — ваше оружие. Но не зазнавайтесь, командный игрок получит больше.

♉️ Телец: Фортуна на вашей стороне! Особенно в денежных делах. Влиятельные люди сами идут в руки — не упустите момент.

♊️ Близнецы: На работе небольшие тёрки, но не кисните. Держите язык за зубами при общении с начальством — меньше слов, больше дела.

♋️ Рак: Энергия прёт через край! Забудьте про планы — импровизируйте и ловите момент.

♌️ Лев: Настроение игривое, работать лень. Но звёзды подмигивают — всё само разрулится.

♍️ Дева: День не сахар, но к обеду отпустит. Займитесь приятным — например, выберите подарок близким.

♎️ Весы: Общение через край, даже с теми, кого видеть не хотели. Держите свою линию.

♏️ Скорпион: Ваш день! Всё горит в руках, друзья на подхвате. В любви не гоните лошадей.

♐️ Стрелец: Время для важных разговоров. Встречи могут затянуться, но всё успеете.

♑️ Козерог: Спокойный день для важных дел. Конкуренты нервно курят в сторонке.

♒️ Водолей: Слушайте советы бывалых — не прогадаете. Упрямство сегодня в плюс.

♓️ Рыбы: Лёгкий день, всё получается. Завистники есть, но они бессильны. Ждите выгодных предложений.

Автор: Семен Подгорный