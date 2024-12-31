Гороскоп на сегодня, 1 января 2025 года, для всех знаков зодиака
21:09, 31 дек 2024
Астрологи сообщают — день идеален для прокачки мозгов и культурного просвещения. Хватайте друзей и бегите на выставки, лекции или в театр. Кстати, по пути можете встретить свою судьбу — звёзды намекают на новые знакомства.
♈️ Овен: Включайте дипломатию на максималках. Сегодня ваши слова — ваше оружие. Но не зазнавайтесь, командный игрок получит больше.
♉️ Телец: Фортуна на вашей стороне! Особенно в денежных делах. Влиятельные люди сами идут в руки — не упустите момент.
♊️ Близнецы: На работе небольшие тёрки, но не кисните. Держите язык за зубами при общении с начальством — меньше слов, больше дела.
♋️ Рак: Энергия прёт через край! Забудьте про планы — импровизируйте и ловите момент.
♌️ Лев: Настроение игривое, работать лень. Но звёзды подмигивают — всё само разрулится.
♍️ Дева: День не сахар, но к обеду отпустит. Займитесь приятным — например, выберите подарок близким.
♎️ Весы: Общение через край, даже с теми, кого видеть не хотели. Держите свою линию.
♏️ Скорпион: Ваш день! Всё горит в руках, друзья на подхвате. В любви не гоните лошадей.
♐️ Стрелец: Время для важных разговоров. Встречи могут затянуться, но всё успеете.
♑️ Козерог: Спокойный день для важных дел. Конкуренты нервно курят в сторонке.
♒️ Водолей: Слушайте советы бывалых — не прогадаете. Упрямство сегодня в плюс.
♓️ Рыбы: Лёгкий день, всё получается. Завистники есть, но они бессильны. Ждите выгодных предложений.