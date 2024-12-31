Любовный гороскоп на сегодня, 1 января 2025 года по знакам зодиака

21:13, 31 дек 2024

Любовный гороскоп на сегодня, 1 января 2025 года, для всех знаков зодиака

ОВЕН: Вторая половинка устроит день прилипалы — не захочет отпускать ни на шаг. Придётся быть на связи 24/7.

ТЕЛЕЦ: Хандра накроет без причины. Любовь взаимная есть, а счастья почему-то мало. Время разобраться в себе.

БЛИЗНЕЦЫ: Критический день для отношений друзей с вашей половинкой. От их примирения зависит весь день.

РАК: Словесная каша гарантирована — партнёр может не понять ни слова. Спасёт только язык сердца.

ЛЕВ: Время для откровенного разговора. Тот секрет, который давно держите в себе, партнёр примет спокойнее, чем думаете.

ДЕВА: Половинка включит режим "правильного". Придётся постараться, чтобы затащить на авантюры.

ВЕСЫ: Партнёр выдаст инфобомбу, которая перевернёт вашу неделю. Сам того не поймёт, насколько важное сказал.

СКОРПИОН: Обнаружите, что на автопилоте делаете всё правильно в отношениях. Поздравляем — вы профи!

СТРЕЛЕЦ: Случайно подслушаете, что на самом деле думает о вас партнёр. Не спешите с выводами — всё поправимо.

КОЗЕРОГ: Решитесь на важное признание. Реакция удивит — всё окажется проще, чем представлялось.

ВОДОЛЕЙ: Одна вредная привычка может изменить всю личную жизнь. То ли к лучшему, то ли к перезагрузке отношений.

РЫБЫ: День для романтических посланий. Забудьте про мессенджеры — берите ручку, бумагу или краску для признаний.

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Автор: Семен Подгорный