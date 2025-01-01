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Гороскоп на сегодня, 2 января 2025 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 2 января 2025 года, для всех знаков зодиака

21:05, 01 янв 2025

Сегодня звёзды дают зелёный свет рутине — день идеален для обычных дел. Но если прилетела гениальная идея — почему бы и нет? Главное, не забыть про страховку.

Настроение как на качелях — нервы могут пошалить. Спасёт массаж и СПА, но только не огненную троицу (Овны, Стрельцы, Львы) — им нужно погонять железо в зале.

🐏 ОВЕН
Законный день для ничегонеделания. Максимум — побалуете домашних вкусняшками или потреплетесь по душам со старым другом.

🐂 ТЕЛЕЦ
Карьерный джекпот на горизонте. Будет непросто, но важные шишки заметят ваш талант выкручиваться из любой ситуации.

👯 БЛИЗНЕЦЫ
Облажаться на работе? Легко! Особенно если витать в облаках. Спойлер: с цифрами будет беда, а на переговорах можете ляпнуть лишнего.

🦀 РАК
Ваш день! Все планы, даже самые безумные, заходят как по маслу. Бонус — подфартит с деньгами.

🦁 ЛЕВ
SOS! Срочно берите отгул. Если никак — все важные дела закройте до обеда, потом — полный штиль.

👩 ДЕВА
С утра — efficiency queen/king, к вечеру — в режиме "да ну его всё". Не поддавайтесь! Лень сегодня особенно дорого обойдётся.

⚖️ ВЕСЫ
День-провокатор. Нервы на пределе, можете наворотить дел. С деньгами сегодня не экспериментируем, даже если очень хочется.

🦂 СКОРПИОН
Workaholic mode активирован. Закрываем старые хвосты — самое время. Но не все готовы пахать, многие предпочтут диван.

🏹 СТРЕЛЕЦ
Звёздный час! Но есть подстава — слишком много доброжелателей вокруг. Держите дистанцию, сегодня надо рулить самим.

🐐 КОЗЕРОГ
Не гоним! День подкинет варианты, но выбрать можно только один. Включаем интуицию на максималки.

🏺 ВОДОЛЕЙ
Третий глаз работает как часы. Увидите будущее (ну, почти) и сможете подёргать за нужные ниточки. Большие люди сегодня добрые — просите что хотели.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Гороскоп на сегодня
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