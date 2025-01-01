Любовный гороскоп на сегодня, 2 января 2025 года по знакам зодиака

21:09, 01 янв 2025

Любовный гороскоп на сегодня, 2 января 2025 года, для всех знаков зодиака

ОВНЫ сегодня в центре тусовки. Чем больше гостей — тем веселее. Романтике не до вас, зато атмосфера — огонь.

ТЕЛЬЦАМ придётся стать личным обогревателем для второй половинки. Главное — не подхватить простуду, защищая любимых от холода.

БЛИЗНЕЦЫ могут встретить судьбу в маршрутке. Правда, знакомство начнётся с синяка или отдавленной ноги. Романтика по-нашему!

РАКИ сегодня — экстрасенсы. Любые происшествия с партнёром почувствуете кожей. Надеемся, суперспособности не пригодятся.

ЛЬВЫ будут выводить партнёра из спячки. Задача — растолкать на важное решение. Операция "Подъём!" будет непростой, но результативной.

ДЕВЫ, стоп! Никакого микса дружбы и любви. Даже если очень хочется. Держите границы — потом спасибо скажете.

ВЕСЫ столкнутся с чужими проблемами. Партнёр захочет выговориться, хотя вам будет не особо интересно. Придётся включить режим психолога.

СКОРПИОНЫ, дайте партнёру отдохнуть от вас. Пусть погуляет с друзьями или побудет в одиночестве. А вы разберитесь с накопившимися делами.

СТРЕЛЬЦЫ рискуют заболтаться до потери пульса. Следите за словами — можно заблудиться в собственных мыслях. Делайте паузы.

КОЗЕРОГИ — сегодня образец семейной идиллии. Идеальный день для совместных вылазок: хоть в театр, хоть в зоопарк.

ВОДОЛЕИ, не будьте злыми. Даже любимые иногда ошибаются. Простите и отпустите — человек старается.

РЫБЫ, держите язык за зубами. Не раздавайте обещания направо и налево — придётся выполнять. Лучше сразу говорите "нет".

Автор: Семен Подгорный