Гороскоп на сегодня, 3 января 2025 года, для всех знаков зодиака

19:44, 02 янв 2025

День обещает быть активным — особенно для тех, кто не боится рисковать. Можно пробивать стены и брать новые высоты. Главное — держать позитивный настрой, даже если что-то пойдёт не по плану.

В личке тоже движ — отношения становятся крепче, люди начинают больше доверять друг другу и открываться.

ОВЕН: Сегодня в режиме "я в домике" — всем пофиг на критику, прёт как танк к своей цели. Даже неприятные сюрпризы не собьют с пути.

ТЕЛЕЦ: Всё внимание на вас! Куда ни придёте — всюду успех. Можно знакомиться с новыми людьми, только следите за языком. Самое время обновить имидж.

БЛИЗНЕЦЫ: День так себе. Те, кому доверяли, могут кинуть. Планы летят в трубу, встречи срываются. Дома тоже напряжёнка — есть риск разругаться с родителями.

РАК: Сегодня ваш день! Все двери открыты, люди тянутся. Может появиться влиятельный покровитель или вторая половинка.

ЛЕВ: Общение на высоте — и по делу, и по душам. Комплименты сыпятся как из рога изобилия. Но не ведитесь на романы — всё несерьёзно.

ДЕВА: Чилльный день. Тусите с друзьями, ходите на свидания. Спа и массаж зайдут особенно хорошо.

ВЕСЫ: День-сюрприз. Креатив через край, все в шоке от ваших идей. Может начаться роман, который перевернёт всю жизнь.

СКОРПИОН: Вы сегодня в поиске приключений на. Веселье гарантировано, но потом придётся разгребать последствия.

СТРЕЛЕЦ: День норм, если не лезть в авантюры. Соблазнов много, но мозги пока на месте. С деньгами осторожнее — можете накупить ерунды.

КОЗЕРОГ: Нервы на пределе, реагируете на всё как оголённый провод. Но при этом готовы слушать других и идти на компромиссы. Правда, без ссор всё равно не обойдётся.

ВОДОЛЕЙ: Рисковать лучше с утра. С креативом всё огонь — идеи прут как из пулемёта. На работе могут быть тёрки, но вы всё разрулите.

РЫБЫ: Флирт и кокетство на максималках. Может начаться служебный роман. Но есть риск влюбиться в того, кто не свободен или просто играет с вашими чувствами.

Автор: Семен Подгорный