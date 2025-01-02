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Любовный гороскоп на сегодня, 3 января 2025 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 3 января 2025 года по знакам зодиака

19:49, 02 янв 2025

Любовный гороскоп на сегодня, 3 января 2025 года, для всех знаков зодиака

Овны, ваша половинка сегодня не в духе — не грузите лишней инфой. Просто дайте отдохнуть, завтра поговорите.

Тельцы в тупике — партнёр упёрся рогом и не идёт на уступки. Наш совет: забейте на споры, всё равно без толку. Переждите бурю.

Близнецам раскроют карты — окажется, что вторая половинка темнила. Копайте глубже, правда всплывёт.

Раки, ВНИМАНИЕ! Не знакомьте своего партнёра с друзьями, если не уверены в чувствах. Рискуете остаться у разбитого корыта, а они — под венцом.

Львы, чил! Не гоните лошадей в отношениях. Чем больше давите, тем больше шансов всё потерять. Пусть идёт как идёт.

Девы сегодня в контрах со своей половинкой. У вас разные взгляды на ситуацию? Высказывайтесь прямо, только без битья посуды.

У Весов всё написано на лбу — партнёр легко угадает, какой подарок вы хотите. Главное, чтоб не близорукий попался.

Скорпионы, включайте режим "танк"! Сегодня только напор и амбиции помогут не прозевать личную жизнь. Есть цель? Вперёд!

Женщины-Стрельцы! Ваш бойфренд старше на 7-10 лет и не хочет в клуб? Не парьтесь — оторвитесь с подругами. Только без экстрима.

У Козерогов день "всё назло" — партнёр бесится и делает наперекор. Лайфхак: говорите противоположное желаемому результату.

Водолеи, ваша половинка сегодня творит дичь? Расслабьтесь и получайте удовольствие от шоу. Не пытайтесь искать логику — её там нет.

Рыбы, сидите дома! Никаких прогулок под луной — только закрытые помещения. Кафе, кино, такси — ваш выбор на сегодня. Так безопаснее.

Гороскоп на сегодня, 3 января 2025 года, для всех знаков зодиака

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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