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Гороскоп на сегодня, 4 января 2025 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 4 января 2025 года, для всех знаков зодиака

21:44, 03 янв 2025

Если сегодня всё валится из рук — спокойно, это нормально. День выдался непростой, с подводными камнями.

Главное — не рубить с плеча и внимательно присматриваться к новым "деловым партнёрам". Сейчас самое время включить паранойку и перепроверять всё по десять раз.

▪️ ОВЕН: День — не фонтан, но жить можно. Держите нервы в кулаке — и поймаете удачу за хвост. Ищите мудрых наставников.

▪️ ТЕЛЕЦ: Внимание в разные стороны, как у золотой рыбки. Середина дня — полный трэш, готовьтесь к суете.

▪️ БЛИЗНЕЦЫ: Пашете как проклятые (спойлер — убегаете от личных проблем). Но момент идеальный для крупных сделок.

▪️ РАК: Чувствительность на максималках. Спасают близкие — они сегодня ваша группа поддержки.

▪️ ЛЕВ: Возможности сыплются как из рога изобилия. Даже матримониальные. Чуйка не подведёт.

▪️ ДЕВА: Диалог с людьми — прям квест. Только старшие родственники на одной волне.

▪️ ВЕСЫ: Звёзды намекают на карьерный прыжок. Важные встречи и предложения на подходе.

▪️ СКОРПИОН: С утра возможен подвох от недругов. Не кипишуйте — выход найдётся.

▪️ СТРЕЛЕЦ: Первая половина дня = вы и работа. Начальство зверствует, но труды заметят нужные люди.

▪️ КОЗЕРОГ: Вау-эффект от вашей новой бизнес-идеи. Языки учить, путешествовать — самое то.

▪️ ВОДОЛЕЙ: Карьерный джекпот. Решения на огне, конкуренты в пыли, боссы в восторге.

▪️ РЫБЫ: Чилл — ваше всё. Даже рабочие драмы решатся без потерь.


Любовный гороскоп на сегодня, 4 января 2025 года по знакам зодиака

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Гороскоп на сегодня
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