Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »
logtype

Любовный гороскоп на сегодня, 4 января 2025 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 4 января 2025 года по знакам зодиака

21:47, 03 янв 2025

Любовный гороскоп на сегодня, 4 января 2025 года, для всех знаков зодиака

ОВНЫ устроят романтический квест. Главное — сохранить интригу до последнего. Эффект будет бомбический!

ТЕЛЬЦЫ сегодня в топе у своей половинки. Наслаждайтесь моментом — завтра розовые очки спадут.

БЛИЗНЕЦАМ нельзя метаться. Держите курс, даже если очень хочется свернуть. Импровизация сегодня = ссора.

РАКИ, хватит давить! Запреты работают только если соблюдаете их сами. Может, пора пересмотреть правила игры?

ЛЬВЫ, врубаем навигатор! Иначе придётся поплутать вдвоём. И это не та романтика, которая нужна.

ДЕВЫ, время креатива! Придумайте новые ласковые прозвища. Удивите свою половинку — пусть улыбнётся.

ВЕСЫ, смиритесь — сегодня ваш партнёр в режиме "сам всё знаю". Не тратьте силы на споры.

СКОРПИОНЫ, никаких совместных поездок на авто! Автобус, метро, такси — что угодно, только не личная машина. Иначе быть скандалу.

СТРЕЛЬЦЫ, держитесь за реальность. Лучше синица в руках, чем журавль в облаках. Хотя... если верите в себя на все 100% — рискните.

КОЗЕРОГИ сегодня — магнит для поклонников. Внезапный успех обернётся головной болью: придётся отбиваться от настойчивых ухажёров.

ВОДОЛЕИ, храните свои секреты. Вашей половинке необязательно знать все детали. Главное — счастливый финал.

РЫБЫ, ваша половинка рвётся к вам всей душой. Не будьте айсбергом — помогите растопить лёд между вами.

Гороскоп на сегодня, 4 января 2025 года, для всех знаков зодиака

Читайте также:

Гороскоп на сегодня, 4 января 2025 года, для всех знаков зодиака
Автор: Семен Подгорный
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
Читайте также

Любовный гороскоп на сегодня, 2 января 2025 года по знакам зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня, 2 января 2025 года по знакам зодиака
Любовный гороскоп на сегодня, 3 января 2025 года по знакам зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня, 3 января 2025 года по знакам зодиака
Любовный гороскоп на сегодня, 1 января 2025 года по знакам зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня, 1 января 2025 года по знакам зодиака
Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2024 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2024 года, для всех знаков зодиака


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok