Любовный гороскоп на сегодня, 4 января 2025 года по знакам зодиака

21:47, 03 янв 2025

Любовный гороскоп на сегодня, 4 января 2025 года, для всех знаков зодиака

ОВНЫ устроят романтический квест. Главное — сохранить интригу до последнего. Эффект будет бомбический!

ТЕЛЬЦЫ сегодня в топе у своей половинки. Наслаждайтесь моментом — завтра розовые очки спадут.

БЛИЗНЕЦАМ нельзя метаться. Держите курс, даже если очень хочется свернуть. Импровизация сегодня = ссора.

РАКИ, хватит давить! Запреты работают только если соблюдаете их сами. Может, пора пересмотреть правила игры?

ЛЬВЫ, врубаем навигатор! Иначе придётся поплутать вдвоём. И это не та романтика, которая нужна.

ДЕВЫ, время креатива! Придумайте новые ласковые прозвища. Удивите свою половинку — пусть улыбнётся.

ВЕСЫ, смиритесь — сегодня ваш партнёр в режиме "сам всё знаю". Не тратьте силы на споры.

СКОРПИОНЫ, никаких совместных поездок на авто! Автобус, метро, такси — что угодно, только не личная машина. Иначе быть скандалу.

СТРЕЛЬЦЫ, держитесь за реальность. Лучше синица в руках, чем журавль в облаках. Хотя... если верите в себя на все 100% — рискните.

КОЗЕРОГИ сегодня — магнит для поклонников. Внезапный успех обернётся головной болью: придётся отбиваться от настойчивых ухажёров.

ВОДОЛЕИ, храните свои секреты. Вашей половинке необязательно знать все детали. Главное — счастливый финал.

РЫБЫ, ваша половинка рвётся к вам всей душой. Не будьте айсбергом — помогите растопить лёд между вами.

Автор: Семен Подгорный