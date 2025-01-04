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Астропрогноз на 5 января 2025 года: кому нельзя трогать деньги, а кому пора включать упрямство

Астропрогноз на 5 января 2025 года: кому нельзя трогать деньги, а кому пора включать упрямство

19:07, 04 янв 2025

День обещает быть непростым — близкие будут бесить, зато новые знакомства принесут свежую энергию. Главное правило дня: держим себя в руках и не срываемся на окружающих.

Кошелёк лучше не трогать — финансовые операции сегодня под запретом. Любовный фронт тоже не радует: половинки могут показать себя не с лучшей стороны.

Особое внимание родителям — дети сегодня особенно чувствительны. Их капризы — не просто желание позлить взрослых, а сигнал о серьёзных переживаниях.

Овны сегодня короли положения. Харизма зашкаливает — даже враги готовы пахать на них как проклятые.

Тельцы словили биполярочку: то смеются без причины, то рыдают в подушку. На работе можно словить успех, если не распыляться.

Близнецы в пролёте. Чем больше стараются, тем хуже выходит. Лучше сидеть тихо и доделывать старые дела.

Раки под прессингом начальства. Придётся отчитываться за каждый чих — готовьте убедительные отмазки.

Львы могут реанимировать старые планы. Интуиция сегодня работает как швейцарские часы.

Девы, все дела делаем с утра! К вечеру будет полный треш. С молодыми особами женского пола лучше не связываться.

Весы в ударе. Креатив прёт, руководить тянет — пользуйтесь моментом.

Скорпионы готовы рвать и метать ради цели. И правильно делают — сегодня это работает.

Стрельцы, закрывайте гештальты! День идеален для завершения всех подвисших дел.

Козероги поймали золотую рыбку. Деньги сами плывут в руки, а мечты показывают дорожную карту к исполнению.

Водолеи с утра на позитиве. Самые шустрые успеют закрыть недельные хвосты.

Рыбы включили режим "упрямый баран". И правильно — сегодня это единственный способ отстоять свои интересы.

Астропрогноз на 5 января 2025 года: кому звёзды советуют сменить имидж, а кому — держать язык за зубами

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Гороскоп на сегодня
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