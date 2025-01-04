Астропрогноз на 5 января 2025 года: кому нельзя трогать деньги, а кому пора включать упрямство
19:07, 04 янв 2025
День обещает быть непростым — близкие будут бесить, зато новые знакомства принесут свежую энергию. Главное правило дня: держим себя в руках и не срываемся на окружающих.
Кошелёк лучше не трогать — финансовые операции сегодня под запретом. Любовный фронт тоже не радует: половинки могут показать себя не с лучшей стороны.
Особое внимание родителям — дети сегодня особенно чувствительны. Их капризы — не просто желание позлить взрослых, а сигнал о серьёзных переживаниях.
Овны сегодня короли положения. Харизма зашкаливает — даже враги готовы пахать на них как проклятые.
Тельцы словили биполярочку: то смеются без причины, то рыдают в подушку. На работе можно словить успех, если не распыляться.
Близнецы в пролёте. Чем больше стараются, тем хуже выходит. Лучше сидеть тихо и доделывать старые дела.
Раки под прессингом начальства. Придётся отчитываться за каждый чих — готовьте убедительные отмазки.
Львы могут реанимировать старые планы. Интуиция сегодня работает как швейцарские часы.
Девы, все дела делаем с утра! К вечеру будет полный треш. С молодыми особами женского пола лучше не связываться.
Весы в ударе. Креатив прёт, руководить тянет — пользуйтесь моментом.
Скорпионы готовы рвать и метать ради цели. И правильно делают — сегодня это работает.
Стрельцы, закрывайте гештальты! День идеален для завершения всех подвисших дел.
Козероги поймали золотую рыбку. Деньги сами плывут в руки, а мечты показывают дорожную карту к исполнению.
Водолеи с утра на позитиве. Самые шустрые успеют закрыть недельные хвосты.
Рыбы включили режим "упрямый баран". И правильно — сегодня это единственный способ отстоять свои интересы.
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