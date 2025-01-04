Астропрогноз на 5 января 2025 года: кому звёзды советуют сменить имидж, а кому — держать язык за зубами

19:12, 04 янв 2025

Любовный гороскоп на сегодня, 5 января 2025 года, для всех знаков зодиака

ОВЕН

Время для бьюти-революции! Звёзды намекают: пора шокировать партнёра новым образом. Розовые волосы? Готический прикид? Почему нет! Но если ваша половинка при виде вас начнёт креститься — может, стоит откатить обновление до предыдущей версии?

ТЕЛЕЦ

День "я обиделся". Каждое слово партнёра будет бесить как никогда. Спойлер: это пройдёт. Совет от звёзд — включаем режим "молчания" до завтра, чтобы не наломать дров.

БЛИЗНЕЦЫ

Война и мир в отдельно взятой семье. Сегодня вы с партнёром будете спорить как депутаты в Думе. Лайфхак: слушайте внимательно оппонента — так проще найти слабые места в его аргументах. Победа будет за вами!

РАК

Домашние дела? Не сегодня! Звёзды категорически против уборки и готовки. Родные, конечно, будут недовольны, но кто сказал, что доставка еды — это плохо?

ЛЕВ

Судьба сегодня играет в квест: важный совет по личной жизни придёт откуда не ждёте. Может, из TikTok'а в метро или из разговора бабушек на лавочке. Не игнорируйте — это важно!

ДЕВА

Ремонтный день! Звёзды советуют начать с балкона (только не выпадите, скорая помощь сегодня занята). Распределяем обязанности: муж красит, вы готовите, дети мешают — идеальный семейный подряд!

ВЕСЫ

Время для музыкальной ностальгии. Включите ту самую песню, под которую познакомились. Нет такой? Поставьте любую из топ-чарта того времени. Погрузитесь в воспоминания — бесплатная парочка бабочек в животе гарантирована.

СКОРПИОН

Внимание! Высока вероятность звёздной болезни. Симптомы: корона на голове и синдром "я самый-самый". Срочно лечится здоровой дозой самоиронии.

СТРЕЛЕЦ

Френдзона трещит по швам! Кто-то из друзей может стать чем-то большим. Но помните: дружбу придётся принести в жертву. Уверены, что готовы? Тогда вперёд!

КОЗЕРОГ

День боевых действий с партнёром. Но не переживайте — даже если любовный фронт временно рухнет, у вас есть целая армия поддержки. Друзья не дадут скучать в одиночестве.

ВОДОЛЕЙ

Вечер создан для романтики! Никаких Netflix and chill — только прогулка под звёздами.

РЫБЫ

Любовь сегодня где-то между "помыть посуду" и "проверить почту" в списке дел. Партнёру придётся смириться с вашей временной эмоциональной недоступностью. Но хотя бы смайлик в мессенджер отправьте!

Автор: Семен Подгорный