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Гороскоп на сегодня, 6 января 2025 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 6 января 2025 года, для всех знаков зодиака

19:54, 05 янв 2025

Утренний психологический шторм накрывает даже самых стойких. Эмоциональные качели бьют по нервам, а некоторые и вовсе теряют почву под ногами, обвиняя всех вокруг в своих проблемах.

Но к обеду небо проясняется. Вторая половина дня — время продуктивной работы и решения накопившихся задач. А вечером — держите себя в руках! Фантазия может завести в такие дебри, что утром будете краснеть за свои "гениальные" идеи.

ОВЕН
Не день мечты, но и не худший вариант. Ваш козырь — умение собрать вокруг себя правильную команду. Сегодня люди готовы работать на вас с огоньком, а если вы начальник — ждите повышения авторитета.

ТЕЛЕЦ
Спокойствие, только спокойствие! День как день. Упорные получат своё, просто чуть позже. Бонус — шанс завести полезные связи среди VIP-персон.

БЛИЗНЕЦЫ
Выходите на ринг — сегодня вы в ударе! Таланты прут через край, конкуренты нервно курят в сторонке. Ждите заманчивых предложений.

РАК
Метания из угла в угол — ваш девиз дня. Важные дела висят мёртвым грузом. Совет: выберите что-то одно и вцепитесь мёртвой хваткой.

ЛЕВ
Идеальное время для стратегического планирования. Мозг работает как швейцарские часы — решаете головоломки, которые другим не по зубам.

ДЕВА
Прёте как танк к своей цели. Не все задачи решаются сходу, но позже озарение накроет. Главное — не поддавайтесь на манипуляции.

ВЕСЫ
Эмоциональные американские горки. На работе завал, дома — не лучше. Спасение одно: чёткий план действий.

СКОРПИОН
Проблемы как карточный домик — страшно только издалека. Женщины сегодня ваши главные помощницы. Интуиция работает на все сто.

СТРЕЛЕЦ
День для практиков. Забудьте о наполеоновских планах — займитесь текущими делами. Ждите новостей издалека и готовьтесь к командировкам.

КОЗЕРОГ
Тяга к новым знакомствам зашкаливает, но будьте начеку — не все золото, что блестит. Прислушайтесь к старшим родственникам.

ВОДОЛЕЙ
Утро начнётся с тревожных новостей. Придётся покопаться в информации. Спасает чутьё и советы мудрых женщин.

РЫБЫ
День-сюрприз. Действуете на автопилоте, но интуиция не подводит. Окружающие лезут в ваши дела? Жёсткий отпор — ваш ответ.

Любовный гороскоп на сегодня, 6 января 2025 года по знакам зодиака

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Гороскоп на сегодня
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